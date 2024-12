Ospedale non responsabile senza prova che la diagnosi avrebbe evitato la nascita

Esclusa la responsabilità dell’ospedale se i genitori non provano che la tempestiva diagnosi li avrebbe indotti ad abortire. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: il decesso in ospedale

I genitori di una bambina deceduta dopo solo tre mesi di vita adivano il Tribunale etneo per chiedere il risarcimento dei danni subiti nei confronti della struttura sanitaria dove la bambina era nata e del medico che aveva in cura la madre durante la gestazione.

In particolare, gli attori sostenevano che la donna aveva partorito con l’assistenza del medico convenuto, a seguito di parto cesareo, dando alla luce la bambina che veniva trasportata d’urgenza presso un altro ospedale dove le era stata diagnosticata una Tetralogia di Fallot e che a seguito di cure e di un intervento chirurgico durato ben 10 ore la piccola era deceduta soltanto tre mesi dopo la nascita.

Secondo gli attori, sussisteva una responsabilità professionale del medico per mancata diagnosi della malattia di cui la piccola era affetta e per inadeguata e incompleta informazione con impossibilità di effettuare una scelta consapevole circa la prosecuzione della gravidanza nonché di scegliere una struttura attrezzata con reparto di cardiochirurgia ove far nascere la bambina. Infine, sostenevano di aver subito entrambi un danno non patrimoniale da lesione alla salute e da sofferenza interiore per la morte della figlia.

I convenuti si costituivano in giudizio negando una responsabilità del medico e eccependo che gli attori si erano già costituiti nel giudizio penale nei confronti del medico medesimo, dove questi era stato assolto. Infine, la struttura sanitaria eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il medico aveva assistito l’attrice durante la gravidanza anche con attività intramoenia presso il suo studio privato e pertanto il rapporto contrattuale era insorto soltanto nei confronti del sanitario. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il Tribunale ha affrontato l’eccezione relativa al giudicato penale nei confronti del medico. A tal proposito, il giudice ha ricordato che il nostro ordinamento non è più inspirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, in quanto sussiste invece un sistema di completa autonomia e separazione tra i due processi, salvo limitate eccezioni. In altri termini, salvo i casi eccezionali previsti dal codice di rito, il processo civile non è influenzato dal processo penale e il giudice civile deve accertare i fatti e la responsabilità civile del convenuto con pienezza di cognizione senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Soltanto nel caso in cui l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo che sia stata emessa la sentenza penale di primo grado si verifica una interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno.

Nel caso di specie, il giudice ha accertato che il medesimo Tribunale di Catania aveva già assolto il medico con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Pertanto, il giudice ha ritenuto che gli attori devono subire nel giudizio civile gli effetti della sentenza penale di assoluzione del medico, in quanto si sono costituiti parti civili e non hanno mai revocato detta costituzione ed essendo la sentenza penale passata in giudicato.

Tuttavia, il processo civile deve proseguire in quanto il medesimo è stato introdotto anche nei confronti della struttura sanitaria e delle compagnie assicurative, che non erano parti nel processo penale.

Ciò premesso, il giudice ha ricordato che la responsabilità medica ha natura contrattuale e che la sua fonte è il contratto di spedalità che nasce tra la struttura sanitaria e il paziente al momento della sua accettazione all’interno della struttura. Inoltre, detto regime di responsabilità contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte poste in essere dai medici dipendenti.

In secondo luogo, il giudice ha ricordato che il predetto regime di responsabilità contrattuale opera anche in favore del padre della bambina. Infatti, nelle ipotesi di prestazioni sanitarie rese in favore di una gestante, sussiste un rapporto contrattuale anche con il padre del nascituro, il quale non può considerarsi terzo rispetto alle prestazioni rese dai sanitari.

In altri termini, il padre del nascituro non può ritenersi estraneo rispetto agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura sanitaria dove quest’ultimo opera.

Pertanto, il padre deve considerarsi tra i soggetti protetti dal regime di responsabilità contrattuale e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione inesatta del medico è qualificabile come inadempimento (con conseguente diritto al risarcimento del danno).



