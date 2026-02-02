Il nuovo ddl sui caregiver: un primo sistema di tutele

Lo scorso 12 gennaio su proposta del Ministro per le disabilità, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge “Locatelli” recante disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle persone che, in ambito familiare e a titolo gratuito, assistono e si prendono cura dei propri congiunti con disabilità o non autosufficienti. L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico, volto a riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta dai caregiver familiari, problema molto sentito nel nostro Paese e che coinvolge molte persone impegnate nel quotidiano in questo ambito. Vengono, pertanto, riconosciute tutele non economiche ma anche un bonus fino a 400,00 euro mensili. L’obiettivo è garantire dignità e tutela adeguata a una figura centrale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e sostenendo le famiglie in condizioni di maggiore fragilità.

2. Tutele non economiche



Sul piano delle tutele non economiche il disegno di legge prevede un insieme articolato di misure, volte a sostenere i caregiver familiari nel loro ruolo quotidiano di cura e assistenza. In particolare, i caregiver potranno richiedere che il progetto di vita o il Piano assistenziale Individualizzato (PAI)includa specifici interventi di supporto, quali la sostituzione del caregiver entro 24 ore in caso di emergenza, l’accesso ai servizi di supporto psicologico, visite mediche e teleconsulti, nonché l’accesso prioritario alle prestazioni sanitarie e una programmazione tempestiva degli interventi assistenziali.

È riconosciuta, con il consenso della persona interessata, la possibilità di accedere ai dati sanitari necessari alle attività di cura della persona. Il provvedimento valorizza le competenze acquisite nello svolgimento di attività e cura della persona prevedendone il riconoscimento ai fini della qualifica di operatore socio/sanitario secondo le modalità stabilite dagli organismi competenti e dalle normative locali.

Sul piano lavorativo, il testo di riforma introduce la possibilità di modificare l’orario di lavoro per esigenze di cura e di ricorrere al lavoro agile, oltre la facoltà di fruire di ferie e permessi solidali ceduti da colleghi dipendenti dello stesso datore di lavoro, nel rispetto dei contratti collettivi. È prevista, altresì, la possibilità di attivare delle tutele antidiscriminatorie nei casi di comportamenti discriminatori subiti in ragione della attività di caregiving.

Particolare attenzione è riservata ai caregiver giovani e agli studenti caregiver che possono richiedere la compatibilità dell’orario di lavoro con il servizio civile e l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie, con la possibilità di vedere riconosciuta come credito formativo l’esperienza di cura.