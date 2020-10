Nuove misure materia di di immigrazione, protezione internazionale e complementare, diritto penale sostanziale, di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e privacy

Introdotte delle misure normative in materia di di immigrazione, protezione internazionale e complementare, diritto penale sostanziale, di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale: vediamo in cosa consistono

Premessa – Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera – Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione – Supporto a percorsi di integrazione – Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri – Le modifiche al codice penale – Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento – Ulteriori modalita’ per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet – Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale – Clausola di invarianza finanziaria, disposizioni transitorie ed entrata in vigore – Conclusioni

Premessa

In data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, il decreto legge, 21/10/2020, n. 130 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche’ misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale”, che consta di 16 articoli.

Orbene, scopo del presente articolo è quello di vedere in cosa consistono queste modifiche esaminando questi articoli di legge uno per uno.

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera

L’art. 1, c. 1, d.l. n. 130/2020 apporta diverse modificazioni in materia di immigrazione stabilendo quanto segue: “a) all’articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;

b) all’articolo 6, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) permesso di soggiorno per calamita’, di cui all’articolo 20-bis; c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo; e) permesso di soggiorno per attivita’ sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p); f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2; h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3.»; c) all’articolo 11, il comma 1-ter e’ abrogato; d) all’articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati; e) all’articolo 19: 1) il comma 1.1 e’ sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi’ ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita’ dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.»; 2) dopo il comma 1.1 e’ inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; 3) al comma 2, lettera d-bis), al primo periodo, le parole «condizioni di salute di particolare gravita’» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»; f) all’articolo 20-bis: 1) al comma 1, le parole «contingente ed eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»; 2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e’ sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; g) all’articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In presenza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»; h) all’articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo’ legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; i) all’articolo 36, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e’ rinnovabile finche’ durano le necessita’ terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa.»”.

Dunque, per effetto di questo precetto normativo, corre l’obbligo di osservare che: 1) se prima era stabilito sic et simpliciter che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno potessero essere altresi’ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfasse le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, adesso si pone una eccezione alla possibilità di siffatta adozione nella misura in cui ciò sia richiesto dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; 2) è adesso disposto che sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2 , 12, comma 1, lettere b) e c) , e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ; permesso di soggiorno per calamita’, di cui all’articolo 20-bis ; permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ; permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo; permesso di soggiorno per attivita’ sportiva, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera p) ; permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o) ; permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all’articolo 5, comma 2 ; permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3 ; 3) non è più stabilito che il Ministro dell’interno, Autorita’ nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, puo’ limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 e che Il provvedimento sia adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri; 4) non sono più in vigore i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998 che prevedevano rispettivamente quanto segue: a) “Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e’ tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita’ solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore della nave. E’ sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all’armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” (così il 6-bis); b) “Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l’impiego in attivita’ istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell’amministrazione che ne ha l’uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (così: il 6-ter); c) “Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e’ acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all’amministrazione che ne ha avuto l’uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall’amministrazione che ne ha avuto l’uso ai sensi del comma 6-ter e’, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43” (così: il 6-quater); 5) è ora stabilito che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani così come non sono altresi’ ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica fermo restando che, ai fini della valutazione del rischio di questa, si tiene conto della natura e della effettivita’ dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine; 6) è ora sancito che, nell’ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e, nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, sempre ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale; 7) se prima non era consentita l’espulsione per gli stranieri che versassero in condizioni di salute di particolare gravita’, è ora previsto che ciò si verifica allorchè costoro si trovino in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie; 8) se prima era contemplato che il questore rilasciava un permesso di soggiorno per calamità in presenza di una situazione di contingente ed eccezionale non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità, ora questa situazione deve essere grave; 9) il permesso di soggiorno per motivi di calamità è ora rinnovabile per un periodo anche superiore a sei mesi (mentre prima non si poteva superare questo lasso temporale) in presenza di una situazione grave calamità (mentre prima questa situazione doveva essere eccezionale) e tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (mentre prima non era consentito); 10) se prima era sancito che lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che aveva completato l’attivita’ di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 poteva dichiarare la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con l’attivita’ di ricerca completa solo in presenza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 286/1998 e fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 , ora non ci sono più questi limiti; 11) per quanto concerne le disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età, è adesso disposto che si applica l’articolo 20, commi 1 , 2 e 3 , della legge 7 agosto 1990, n. 241; 12) è ora sancito che il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e’ rinnovabile finche’ durano le necessita’ terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa.

Ciò posto, al comma secondo, è infine disposto che, fermo “restando quanto previsto dall’articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare , con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo’ limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale” (primo capoverso) ma non “trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorita’ per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonche’ dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita’ organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria” (secondo capoverso) e tenuto conto che, nei “casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l’articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa e’ da euro 10.000 ad euro 50.000” (terzo capoverso).

Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Per quanto concerne il decreto legislativo, 28/01/2008, n. 25 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, l’art. 2 del d.l. n. 130/2020 prevede le seguenti modificazioni: “a) l’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «Art. 28 (Esame prioritario). – 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell’articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all’avvio del colloquio personale di cui all’articolo 12. 2. La domanda e’ esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) ad una prima valutazione, e’ verosimilmente fondata; b) e’ presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) e’ esaminata ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis.»; b) l’articolo 28-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 28-bis (Procedure accelerate). – 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b); b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. 2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: a) richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b); b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo’ essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis; d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 28-ter; e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Lo Stato italiano puo’ dichiararsi competente all’esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle domande di cui al suddetto comma. 5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo. 6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.»; c) all’articolo 28-ter, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; d) l’articolo 29-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e’ trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all’esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l’inammissibilita’ ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b).»; e) all’articolo 32: 1) il comma 1-bis e’ abrogato; 2) al comma 3: 2.1 al primo periodo, la parola «annuale» e’ sostituita dalla seguente: «biennale»; 2.2 al secondo periodo, le parole «ma non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita’ dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e’ accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l’eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»; f) all’articolo 35-bis: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 2) al comma 3: 2.1 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»; 2.2 dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis, comma 1, lettera b).»; 3) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis.»”.

Pertanto, alla luce di quanto preveduto da tale disposizione legislativa, sono rinvenibili le seguenti modifiche: 1) il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 25/2008 , e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell’articolo 28-bis del d.lgs. n. 25 (che esamineremo da qui a poco) e la Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all’avvio del colloquio personale di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 25/2008 fermo restando che la domanda e’ esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II di questa normativa, quando: a) ad una prima valutazione, e’ verosimilmente fondata; b) e’ presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) e’ esaminata ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis del d.lgs. n. 25/2008 ; 2) è disposto che la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 25/2008 ; b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis) , del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero quando costui e’ stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati previa sua audizione fermo restando che la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: a) richiedente per il quale e’ stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b), di questo articolo; b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 (che esamineremo da qui a breve), dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo’ essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’articolo 2-bis del d.lgs. n. 25/2008 ; d) domanda manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 28-ter del d.lgs. n. 25/2008 (già esaminata prima); e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento e tenuto conto che: I) lo Stato italiano puo’ dichiararsi competente all’esame delle domande di cui al comma 2, lettera a) (viste prima) ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; II) ai fini di cui al comma 2, lettera b), (già visti in precedenza), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 , per l’esame delle domande di cui al suddetto comma; III) i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis , d.lgs. n. 25/2008 ma, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), di questo articolo (già visti prima), i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, sono ridotti ad un terzo; IV) le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati; 3) è ora sancito che le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 28-ter del d.lgs. n. 25/2008 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ; 4) è ora disposto che, se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e’ trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all’esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l’inammissibilita’ ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 25/2008 (“La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame, nei seguenti casi: (…) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”; 5) non è più in vigore il comma 1-bis dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 ; 6) se prima era previsto che, nei casi in cui non venisse accolta la domanda di protezione internazionale e ricorressero i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmetteva gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” di durata annuale, adesso questo periodo è di due anni e questo permesso può essere convertito in quello di lavoro fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita’ dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (già esaminato prima); 6) è ora preveduto che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto fermo restando che, nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e’ accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l’eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore; 7) all’articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 (che regola le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), per evidenti esigenze di coordinamento normativo, al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2» mentre al comma 3 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»; 8) è ora stabilito che la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche nell’ipotesi in cui esso sia proposto avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 25/2008, ossia la domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente; 9) è disposto che, nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 , l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte; 10) è sancito che la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 dell’art. 35-bis del d.lgs. n .25/2008 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 25/2008 ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

Sempre per quanto attiene il d.lgs. n. 286/1998, l’art. 3 del d.l. n. 130/2020 prevede altre modificazioni (e non solo di questa legge come vedremo successivamente).

In particolare, al primo comma di questo articolo è stabilito quanto segue: “Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10-ter, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero e’ tempestivamente informato dei diritti e delle facolta’ derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»; b) all’articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, e’ inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2.»; c) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»; 2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera e’ disposto con priorita’ per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonche’ per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.»; 3) al comma 5: a) al quinto periodo le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni ed e’ prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»; b) al sesto periodo la parola «centottanta» e’ sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole «trenta giorni» sono inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»”.

Pertanto, alla luce di quanto contemplato da questa norma di legge, sono rinvenibili le seguenti novità normative: 1) nel caso di trattenimento dello straniero che si rifiuti ripetutamente di di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 286/1998, gli è ora riconosciuto il diritto di essere tempestivamente informato dei diritti e delle facolta’ derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; 2) nel caso di espulsione, è adesso stabilito, nel caso di convalida, che si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, c. 2, d.lgs. n. 286/1998 ; 3) quando adesso non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu’ vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, per tale scopo, è ora sancito che venga effettuata una richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di cui all’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ; 4) è ora previsto che il trattenimento dello straniero, di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, e’ disposto con priorita’ per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo , e all’articolo 5, comma 5-bis , d.lgs. n. 286/1998, nonche’ per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi; 5) è adesso preveduto che il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non puo’ essere superiore a novanta giorni (e non centottanta giorni come in precedenza) ed e’ prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri e le stesse condizioni temporali ricorrono per il caso di straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie.

Detto questo, questo articolo interviene anche su un altro atto normativo, vale a dire il d.lgs., 18/08/2015, n. 142 attuativo della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Difatti, al comma secondo, è disposto quanto sussegue: “. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 5-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione internazionale, a cui e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3, e’ iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l’iscrizione anagrafica e’ effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E’ fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, e’ rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identita’, di validita’ limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.»; b) all’articolo 6: 1) al comma 2: 1.1 alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970, n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»; 1.2 dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: «a-bis) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 1.3 alla lettera c), dopo le parole «attivita’ illecite» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»; 2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.»; 3) al comma 6, primo periodo, le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»”.

Di conseguenza, alla stregua di quanto disposto da questa statuizione legislativa, le novità ivi previste possono essere sintetizzate nel seguente modo: 1) è disposto che il richiedente protezione internazionale, a cui e’ stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1 , ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3 , e’ iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 fermo restando che, per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11 , l’iscrizione anagrafica e’ effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e tenuto conto che: I) è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti; II) la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato; III) ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, e’ rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identita’, di validita’ limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni; 2) ai fini del trattenimento, la valutazione per trattenerlo deve essere adesso compiuta anche in relazione quando lo straniero si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, vale a dire: a) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; b) costui costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale; c) ricorra una delle condizioni ostative per escludere lo status di protezione sussidiaria stante quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 286/1998 ; 3) il trattenimento ricorre anche ove lo straniero si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ossia qualora lo straniero presenti una prima domanda di protezione internazionale reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale; 4) nella valutazione della pericolosità, ai fini del trattenimento, si deve tenere adesso in considerazione anche eventuali condanne, pure con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, cioè i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale; 5) ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo non più di centottanta giorni (come previsto prima) ma novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri; 6) per esigenze di coordinamento legislativo, all’art. 6, comma 6, primo periodo, d.lgs. n.142/2015, le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

Ciò posto, l’art. 3, c. 3, d.l. n. 130/2020, a sua volta, statuisce che le “disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all’articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Il comma quarto di questo articolo 3, invece, interviene ancora sul d.lgs. n. 286 del 1998 stabilendo che, all’“articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Lo straniero e’ trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e’ assicurata in ogni caso la liberta’ di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.»; b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis) Lo straniero trattenuto puo’ rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della liberta’ personale.»”.

Per effetto di questo precetto normativo, di conseguenza, è garantito allo straniero trattenuto il diritto di ricevere adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’ nonché quello di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della liberta’ personale.

Il quinto comma, infine, dispone che, all’“articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: «f-bis) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;»”.

Pertanto, compete adesso al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale formulare tale raccomandazioni mentre l’Amministrazione interessata destinataria di queste raccomandazioni, dal canto suo, ove non le recepisca, deve comunicare, con apposita motivazione, tale dissenso entro 30 giorni.

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione

L’art. 4 del d.l. n. 130/2020 interviene anch’esso (ma non solo come vedremo da qui a breve) sul d.lgs. n. 142/2015 prevedendo al comma primo quanto segue: “. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sistema di accoglienza). – 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall’articolo 16. 2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 3. L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e’ assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»; b) all’articolo 9: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»; 2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e’ trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all’articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita’, e’ trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»; c) all’articolo 10, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Nei centri di cui all’articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all’articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresi’ erogati, anche con modalita’ di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all’articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’ eta’, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unita’ dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»; d) all’articolo 11, comma 3, le parole «nei centri di cui all’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all’articolo 17 e’ effettuato in via prioritaria»; e) all’articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola «coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e»”.

Da ciò deriva che, in ragione di questo precetto normativo, sono rinvenibili, in ordine a quanto statuito nel d.lgs. n. 142/2015, le seguenti novità: 1) è disposto che il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall’articolo 16 del d.lgs. n. 142 ma, da un lato, le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale, dall’altro, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e’ assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ; 2) nel disporre adesso la misura di prima accoglienza secondo quanto previsto dall’art. 9, c. 1, d.lgs. n. 142/2015, si deve tener conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima; 3) è adesso sancito che espletati gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 9 del d.lgs. n. 142/2015 (ossia: le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche’ all’accertamento delle condizioni di salute), il richiedente e’ trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 fermo restando che il richiedente che rientra nelle categorie di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 142 (vale a dire: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identita’ di genere, le vittime di mutilazioni genitali), sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita’, e’ trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria; 4) è adesso stabilito che, nei centri di cui all’articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all’articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che si esprime entro trenta giorni e sono altresi’ erogati, anche con modalita’ di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 142 nonché, per un verso, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’ eta’, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unita’ dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 142, per altro verso, sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri; 5) se prima era disposto che l’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 142/2015 avvenisse nelle strutture richiamate da questo stesso articolo, è adesso stabilito che tali strutture sono quelle previste dal Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 fermo restando che il trasferimento del richiedente, che rientra nelle categorie di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015 (già esaminate in precedenza), e’ effettuato in via prioritaria; 6) è ora previsto che quanto disposto dall’art. 22-bis, c. 3, d.lgs. n. 142/2015 è applicabile anche per i richiedenti protezione internazionale.

Orbene, terminata la disamina del primo comma di questo articolo, se al comma secondo è stabilito che le “attivita’ di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, il comma terzo interviene sull’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 modificandolo nel seguente modo: “a) la rubrica dell’articolo e’ sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»; b) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998; b) protezione sociale, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) violenza domestica, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) calamita’, di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all’articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) atti di particolare valore civile, di cui all’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; g) casi speciali, di cui all’articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis. Possono essere altresi’ accolti, nell’ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta’, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»; c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis) Nell’ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.»”.

Pertanto, in relazione a quanto previsto da tale precetto normativo, sono rinvenibili le seguenti modificazioni: 1) la rubrica di questo articolo e’ sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione); 2) è previsto che gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2 dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 , possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998; b) protezione sociale, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ; c) violenza domestica, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ; d) calamita’, di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all’articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) atti di particolare valore civile, di cui all’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ; g) casi speciali, di cui all’articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ; 3) è ora contemplato che possono essere altresi’ accolti, nell’ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta’, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (“Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta’, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni puo’ disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta’”); 4) è ora enunciato che, nell’ambito dei progetti di cui al comma 2 dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 (cioè progetti finalizzati all’accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2 sempre di questo articolo), sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all’integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1 dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989.

Ciò posto, anche il comma quarto dell’art. 4 del d.l. n. 130/2010 interviene sull’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 stabilendo che la “definizione di «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati», di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di integrazione»” mentre al comma quinto è disposto che alla “legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’articolo 9-ter e’ sostituito dal seguente: «1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e’ fissato in massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.»”.

Quindi i termini previsti, per la definizione dei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 della legge n. 91/92, devono adesso avvenire entro 36 mesi dalla data di presentazione della domanda fermo restando che il rispetto di tale termine trova applicazione anche “per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 4, c. 6, d.l. n. 130/2020).

Detto questo, al comma settimo è infine previsto che l’“articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e’ abrogato” e dunque non è più in vigore questo comma che statuiva quanto sussegue: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Tale abrogazione è stata disposta per una evidente esigenza di coordinamento normativo atteso che il comma, a cui faceva rinvio questa norma giuridica con cui era stabilito che “dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente: «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda”, è stato a sua volta abrogato dal comma quarto dell’art. 4 del d.l. n. 130/2020 (appena esaminato poco prima).

Supporto a percorsi di integrazione

L’art. 5 del d.l. n. 130/2020 dispone che, per “i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci” (primo comma) disponendosi al contempo che, per “il perseguimento delle finalita’ di cui al primo comma, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a: a) formazione linguistica; b) informazione sui diritti e sui doveri individuali e sull’orientamento ai servizi; c) orientamento all’inserimento lavorativo” (secondo comma) fermo restando che il “Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale” (terzo comma).

Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri

L’art. 6 del d.l. n. 130/2020 dispone che all’ “articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter, per i quali e’ obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l’autore del fatto e l’arresto e’ consentito entro quarantotto ore dal fatto. 7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.»”.

Di conseguenza, ove vengano commessi delitti violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter del d.lgs. n. 286/1998, ossia le strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e le strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per i quali e’ obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l’autore del fatto e l’arresto e’ consentito entro quarantotto ore dal fatto fermo restando che, per i delitti indicati nel comma 7-bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 (ossia quelli appena menzionati), si procede sempre con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini.

Le modifiche al codice penale

Come visto nella parte introduttiva, le modifiche introdotte da questo decreto legge riguardano anche il codice penale.

Orbene, vediamo in cosa esse consistono.

Va a tal proposito rilevato che l’art. 7 del d.l. n. 130/2020 dispone che all’“articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole «di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ipotesi di cui all’articolo 343»” c.p..

Tal che ne discende che adesso tale causa di non punibilità non può essere riconosciuta quando, nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, il reato sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni così come analoga preclusione ricorre allorchè sia commesso oltraggio a un magistrato in udienza.

Ciò posto, a sua volta l’art. 8 del d.l. n. 130 stabilisce che all’“articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»; b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; d) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.»”.

Pertanto, per effetto di questa disposizione legislativa, è stato modificato il delitto preveduto dall’art. 391-bis c.p. (“Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni”): 1) modificando la rubrica di questa norma incriminatrice; 2) elevando la pena prevista nel primo comma (“Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito”) da uno a quattro anni a da due a sei anni; 3) incrementando la pena prevista dal secondo comma (“Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni”) da due a cinque anni a da tre a sette anni; 3) prevedendo una ulteriore ipotesi delittuosa essendo stabilito, nel “nuovo” terzo comma dell’art. 391-bis c.p., che la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte.

L’art. 9 del d.l. n. 130, dal canto suo, introduce una nuova ipotesi delittuosa, ossia il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, essendo ivi stabilito che dopo “l’articolo 391-bis del codice penale e’ inserito il seguente: «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). – Fuori dai casi previsti dall’articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».”.

Per effetto di questa norma incriminatrice, è quindi sanzionata la condotta di chi indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta con una pena che varia da uno a quattro anni di reclusione fermo restando che tale sanzione è comminata anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

La pena, inoltre, è elevata da due a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Ciò posto, anche il delitto di rissa è stato modificato da questa normativa.

L’art. 10 del d.l. n. 130/2020, invero, prevede che all’“articolo 588 del codice penale: a) al primo comma la parola «309» e’ sostituita dalla seguente: «2.000,00»; b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni»

Per effetto di queste modificazioni, la pena per chi partecipa alla rissa è elevata da 309 euro a 2000 euro mentre, nel caso preveduto dall’art. 588, c. 2, c.p. , la sanzione detentiva è incrementata da tre mesi a cinque anni a da sei mesi a sei anni.

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento

L’art. 11 del d.l. n. 130/2020 apporta diverse modifiche al decreto legge, 20/02/2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, stabilendo quanto segue: “1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu’ denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo’ disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»; 2) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «La violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.». b) all’articolo 13-bis: 1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo’ disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo’ altresi’ disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore puo’ disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorita’ giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e’ vietato l’accesso.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro»”.

Pertanto, per effetto di questa disposizione legislativa, possono registrarsi le seguenti novità: 1) è previsto che, nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu’ denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo’ disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi; 2) la violazione di divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 13 del d.l. n. 17/2014 e’ punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro; 3) è ora disposto che, fuori dei casi di cui all’articolo 13 del d.l. n. 17 , nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale , qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo’ disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati fermo restando che sempre il Questore, da un lato, puo’ altresi’ disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati, dall’altro, puo’ disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1 dell’art. 13-bis del d.l. 17 (appena esaminati poco prima), sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorita’ giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva e, in tali misure, sono ricomprese anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e’ vietato l’accesso; 4) per effetto dell’inserimento, in seno all’art. 13 bis del d.l. n. 17/2014, del comma 1-bis, per esigenze di coordinamento normativo, sono state previste, sempre in relazione a tale articolo, le ulteriori modifiche: a) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; c) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 5) se prima era disposto che le violazioni di questo articolo venissero punite con la pena da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro, è adesso sancito che la violazione dei divieti e delle prescrizioni ivi contemplati è sanzionata con la sanzione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Ulteriori modalita’ per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet

L’art. 12 stabilisce che, al “fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (ossia quelli previsti dall’art. 73 e ss. del d.P.R. n. 309/1990 ndr.), commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 , forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l’effettuazione sulla rete internet di uno o piu’ reati di cui al presente comma” (comma primo, primo capoverso) e a “tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorita’ giudiziaria, l’organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell’articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 , provvede all’inserimento nell’elenco ed a notificare ai fornitori di connettivita’ alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l’accesso” (comma primo, secondo capoverso)) fermo restando che “i 2 fornitori di connettivita’ alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l’accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita’ alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita’ previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007” (comma secondo) e tenuto conto che la “violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000” (comma terzo, primo capoverso) e all’“irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione” (comma terzo, secondo capoverso) ma non “si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ” (comma terzo, terzo capoverso).

E’ infine stabilito che i “proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all’acquisizione dei beni e servizi necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3” (art. 12, c. 4, d.l. n. 130/2020).

Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta’ personale

L’art. 13 interviene sul decreto legge, 23/12/2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014 n. 10, stabilendo al primo comma quanto segue: “1. All’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica e al comma 1 le parole «detenute o» sono soppresse; b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»; c) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente: «5.1 Il Garante nazionale puo’ delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di quella di cui alla lettera g), quando ricorrano particolari circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.»”.

Quindi, alla luce di quanto previsto in tale disposizione legislativa, è adesso previsto che: 1) sia soppressa, nella rubrica nel comma primo dell’art. 7 del d.l. n. 146/2013, le parole “detenute o”; 2) il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo; 3) il Garante nazionale puo’ adesso delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di quella di cui alla lettera g) , quando ricorrano particolari circostanze e questa delega ha una durata massima di sei mesi.

Ciò posto, è infine previsto al comma secondo che, in “deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 , il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e’ prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale”.

Clausola di invarianza finanziaria, disposizioni transitorie ed entrata in vigore

L’art. 14 statuisce che dal “presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (comma primo, primo capoverso) e le “amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle attivita’ previste dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (comma primo, secondo capoverso) fermo restando che, da una parte, nell’“ambito del Sistema di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l’eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione e’ disposta d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilita’ finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1” (comma secondo), dall’altra, l’“invarianza della spesa e’ assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all’U.d.V. 5.1, da adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente” (comma terzo).

Per quanto concerne il diritto intertemporale, l’art. 15 dispone, da un lato, che le “disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile ” (comma primo), dall’altro, che le “disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali” (comma secondo).

Detto questo, l’art. 16, infine, prevede che il “presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Conclusioni

Con questo decreto, il legislatore sembra porsi nell’ottica di ampliare i diritti e le tutele degli stranieri che si rechino nel nostro territorio.

Al contempo, diverse misure restrittive, anche al di fuori del fenomeno immigratorio in sé e per sé considerato, ivi previste, sembrano volte a contrastare fenomeni criminali direttamente o indirettamente connessi alla migrazione.

Come e in che termini queste norme potranno rispondere a tali scopi, non resta che aspettare come verranno applicate sia in sede amministrativa, che giudiziale, al fine di verificarne la concreta efficacia.

