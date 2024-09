Nuove linee guida educazione civica: freno alle emergenze sociali?

Dopo un anno e mezzo di gestazione il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato le nuove linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Si tratta di un traguardo storico perché nel lungo periodo le stesse potranno costituire uno strumento utile per contrastare gran parte delle principali piaghe sociali della nostra società tra le quali i femminicidi, la delinquenza minorile, la criminalità organizzata, gli incidenti stradali, la disaffezione al voto e la sicurezza sul lavoro. In particolare, gli omicidi familiari, un tempo considerati casi isolati e aberranti, stanno diventando una drammatica realtà. La brutalità e la frequenza di questi crimini, in continua crescita, segnano una preoccupante trasformazione della famiglia divenuta da sicuro rifugio a teatro di violenza estrema. Un fenomeno di cui si è tornati a parlare a seguito della strage di Paderno Dugnano, dove un ragazzo di 17 anni ha brutalmente ucciso suo padre Fabio, sua madre Daniela e il fratellino Lorenzo di soli 12 anni. Anche le vicende di Giulia Cecchetin e di Sharon Verzeni hanno destato molto scalpore nell’opinione pubblica sia per le modalità con cui sono stati commessi i crimini, sia per la giovane età delle vittime. Di qui la necessità di dare vita a una campagna formativa per l’educazione dei nostri giovani all’affettività e al rispetto delle regole sociali e costituzionali. Si ritiene, pertanto, che tali linee guida, pur con i loro limiti, possano costituire uno strumento utile per arginare nel lungo termine tali fenomeni e, tuttavia, si è in presenza di fatti socio-culturali profondamente radicati nella nostra Società e pertanto si rende necessaria anche l’adozione di misure concomitanti come un ulteriore potenziamento delle strutture associative e lo sviluppo di un’assistenza psicologica generalizzata, ben più rilevante del c.d. bonus psicologo.

Per info sulle linee guida vedi anche l’articolo: Anno scolastico 2024/25: nuove linee guida per educazione civica

1. Le principali emergenze sociali

2. La campagna informativa nelle scuole e le nuove linee guida per l’educazione civica

Con riferimento alla campagna di informazione nelle scuole, in precedenza, era già stato messo a punto dal ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il progetto “Educare alle relazioni”, un progetto creato dal ministero dell’Istruzione e del merito dopo aver sentito il parere delle associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti, dei sindacati, dell’ordine degli psicologi e di diversi esperti.

Il progetto, che dovrebbe durare due anni, con possibilità di rinnovo, prevede il coinvolgimento di allievi e docenti, tramite la creazione di gruppi di discussione e autoconsapevolezza tra gli studenti delle scuole superiori, che si riunirà una volta alla settimana in orario extracurricolare e che potrà coinvolgere anche esperti in educazione affettiva e relazionale, avvocati, assistenti sociali, operatori di organizzazioni. Per avvicinare i ragazzi al progetto, è previsto anche il coinvolgimento di influencer, cantanti e personaggi famosi.[10]

Ma soprattutto si deve segnalare che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, entreranno in vigore le Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. Il testo sostituirà le Linee guida precedenti, con l’aggiunta di ulteriori contenuti, e ridefinirà traguardi e obiettivi di apprendimento a livello nazionale. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato nei giorni scorsi il documento al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per il prescritto parere non vincolante.[11]

Queste le principali novità introdotte dalle Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica: è sottolineata la centralità della persona umana, soggetto fondamentale della Storia, al cui servizio si pone lo Stato. Da qui nascono la valorizzazione dei talenti di ogni studente e la cultura del rispetto verso ogni essere umano, ma anche dei valori costituzionali di solidarietà e libertà e il concetto stesso di democrazia che la nostra Costituzione collega, non casualmente, alla sovranità popolare e che, per essere autentica, presuppone lo Stato di diritto. Da questo deriva anche la funzionalità della società allo sviluppo di ogni individuo (e non viceversa) e il primato dell’essere umano su ogni concezione ideologica;

si promuove la formazione alla coscienza di una comune identità italiana come parte della civiltà europea e occidentale e della sua storia. Di conseguenza, viene evidenziato il nesso tra senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità nazionale definita Patria, concetto espressamente richiamato e valorizzato dalla Costituzione. Attorno al rafforzamento del senso di appartenenza a una comunità nazionale, che ha nei valori costituzionali il suo riferimento, si intende anche favorire l’integrazione degli studenti stranieri. Allo stesso tempo, la valorizzazione dei territori e la conoscenza delle culture e delle storie locali promuovono una più ampia e autentica consapevolezza della cultura e della storia nazionale. In questo contesto, l’appartenenza all’Unione Europea è coerente con lo spirito originario del trattato fondativo, volto a favorire la collaborazione fra Paesi che hanno valori e interessi generali comuni;

insieme ai diritti, vengono sottolineati anche i doveri verso la collettività, che l’articolo 2 della Costituzione definisce come “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’importanza di sviluppare anche una cultura dei doveri rende necessario insegnare il rispetto per le regole che sono alla base di una società ordinata, al fine di favorire la convivenza civile, per far prevalere il diritto e non l’arbitrio. Da qui l’importanza fondamentale della responsabilità individuale che non può essere sostituita dalla responsabilità sociale;

promozione della cultura d’impresa che, oltre a essere espressione di un sentimento di autodeterminazione, è sempre più richiesta per affrontare le sfide e le trasformazioni sociali attuali. Parallelamente, si valorizzano per la prima volta l’iniziativa economica privata e la proprietà privata che, come ben definisce la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è un elemento essenziale della libertà individuale. Tuttavia, sarebbe stato opportuno sottolineare anche la circostanza che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, così come prevede l’art. 41 della Costituzione;

educazione al contrasto di tutte le mafie e di tutte le forme di criminalità e illegalità. In particolare, il contrasto della criminalità contro la persona, contro i beni pubblici e privati, attraverso l’apprendimento, sin dai primissimi gradi di scuola, di comportamenti individuali che possano contrastare tali fenomeni;

è evidenziata l’importanza della crescita economica, nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini;

educazione al rispetto per tutti i beni pubblici, a partire dalle strutture scolastiche, al decoro urbano e alla tutela dell’ingente patrimonio culturale, artistico, monumentale dell’Italia;

promozione della salute e di corretti stili di vita, a cominciare dall’alimentazione, dall’attività sportiva e dal benessere psicofisico della persona. In tale contesto, particolare attenzione è rivolta al contrasto delle dipendenze derivanti da droghe, fumo, alcool, doping, uso patologico del web, gaming e gioco d’azzardo;

educazione stradale, per abituare i giovani al rispetto delle regole del codice della strada che si traduce in rispetto della propria e altrui vita;

si rafforza e si promuove la cultura del rispetto verso la donna;

promozione dell’educazione finanziaria e assicurativa, dell’educazione al risparmio e alla pianificazione previdenziale, anche come momento per valorizzare e tutelare il patrimonio privato;

valorizzazione della cultura del lavoro come concetto fondamentale della nostra società da insegnare già a scuola fin dal primo ciclo di istruzione;

educazione all’uso etico del digitale, per valutare con attenzione ciò che di sé si ‘consegna’ alla rete;

educazione all’uso responsabile dei dispositivi elettronici, nella consapevolezza che l’uso corretto delle tecnologie è quello che potenzia l’esercizio delle competenze individuali, non quello che lo sostituisce.

3. Conclusioni

Le linee guida in questione costituiscono certamente un passo in avanti per il contrasto delle principali emergenze sociali che caratterizzano il nostro Paese, anche se richiederanno diversi anni per la loro completa attuazione.

Tuttavia, come ormai riconosciuto da tutte le parti politiche, è indispensabile anche un’operazione socio-culturale, lunga e difficile, che richiede l’intervento coordinato di tutti gli attori istituzionali.

Nelle stesse linee guida si evidenziano alcune carenze, come il mancato riferimento alla necessità di assicurare il dovere civico del voto previsto dall’art. 48 della nostra Costituzione. Inoltre, l’educazione civica dovrebbe essere estesa anche agli studenti universitari, che sono giovani ancora in formazione, prevedendo un esame obbligatorio in tutti i corsi di laurea e organizzando convegni e giornate di studio.

Per quanto concerne l’insegnamento di questa materia, ai docenti ministeriali dovrebbero essere affiancati esperti, come, ad esempio, magistrati, avvocati, professori universitari, funzionari di Prefettura, altri dipendenti pubblici, appartenenti alle Forze di Polizia, imprenditori, sindacalisti, medici del SERT, assistenti sociali, associazioni anti violenza, a seconda degli argomenti, che potrebbero fornire il loro concreto contributo derivante anche dalla propria esperienza lavorativa.

Inoltre, questo sforzo culturale, non può prescindere da un’assistenza psicologica generalizzata in tutte le scuole di ogni ordine e grado prevedendo la presenza dello psicologo in tutti istituti di istruzione e rafforzando nel contempo la presenza dello psicologo di base che sta muovendo i primi passi.

In conclusione, i fenomeni sociali descritti hanno nel nostro Paese consolidate radici culturali e psicologiche che potranno essere estirpate o quantomeno ridotte, solo con una forte azione sinergica posta in essere da parte di tutti i settori della società civile e che deve trovare il suo fulcro nelle scuole e, quindi, nella formazione dei nostri giovani.

Come ha dichiarato efficacemente il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara “Coerentemente con il nostro dettato costituzionale, le Nuove Linee Guida promuovono l’educazione al rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali valorizzando principi quali la responsabilità individuale e la solidarietà, la consapevolezza di appartenere ad una comunità nazionale, dando valore al lavoro e all’iniziativa privata come strumento di crescita economica per creare benessere e vincere le sacche di povertà, nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita. Ispirandosi al concetto di ‘scuola costituzionale’, il documento conferisce centralità alla persona dello studente e punta a favorire l’inclusione, a partire dall’attenzione mirata a tutte le forme di disabilità e di marginalità sociale. Le nuove Linee guida”, prosegue Valditara, “vogliono essere uno strumento di supporto e di guida per tutti i docenti ed educatori chiamati ad affrontare, nel quotidiano lavoro di classe, le sfide e le emergenze di una società in costante evoluzione e di cui gli studenti saranno protagonisti. La scuola si conferma pilastro del futuro del nostro Paese”.

