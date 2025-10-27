Notificazione telematica e rimessione in termini: i confini dell’impugnazione tardiva

Questa settimana analizziamo l’ordinanza n. 28254 della Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pubblicata il 24 ottobre 2025, che affronta un tema cruciale per la pratica forense: la validità della notificazione telematica e la possibilità di rimessione in termini in ipotesi di appello tardivo . Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon , e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Appello tardivo e notificazione via PEC



La vicenda trova esordio dal ricorso depositato nel luglio 2022 col quale una parte chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge, con addebito della stessa al resistente, e statuizioni sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento della figlia. La ricorrente lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta vessatoria e aggressiva del coniuge. Il Tribunale, con sentenza pubblicata nell'ottobre 2024, pronunciava la separazione personale, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, stabiliva l'obbligo per il marito di versare € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia e di contribuire al 50% delle spese straordinarie, e prendeva atto della pattuizione (in seguito revocata dal marito, ma ritenuta irrilevante in quanto successiva alla precisazione delle conclusioni) relativa al trasferimento del 50% dell'immobile in comunione alla moglie. Avverso tale sentenza di primo grado, il marito (appellante) interponeva appello, tuttavia la Corte territoriale di Catanzaro, con sentenza del luglio 2024, lo dichiarava inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione telematica della sentenza (avvenuta il 18.1.2024 all'avvocato che la Corte riteneva ancora costituito, non essendo la revoca del mandato stata ritualmente comunicata). L'appellante aveva eccepito a sua difesa lo stato di detenzione domiciliare, l'asserita revoca del difensore non comunicata, la negligenza del difensore nel non averlo informato della notifica della sentenza e l'irregolarità della notificazione telematica per l'asserita assenza dell'attestazione di conformità. L'uomo proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello, articolando due motivi, a cui la moglie separata (controricorrente) resisteva.