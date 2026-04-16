La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

2. Responsabilità medica, nesso causale e danni terminali: il ragionamento del giudice



per quanto concerne l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il giudice ha distinto le domande risarcitorie formulate dagli attori in due diverse categorie: la domanda formulata in via ereditaria si fonda sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e pertanto la prescrizione ha una durata decennale; la domanda formulata in proprio per la perdita del rapporto parentale si fonda invece su una responsabilità extracontrattuale della struttura (con termini prescrizionali di cinque anni), ma, in ragione della circostanza che il fatto oggetto di causa è previsto dalla legge come reato (cioè omicidio colposo), il termine di prescrizione dell’azione civile è equiparato al termine di prescrizione penale del reato (qualora questo sia più lungo) e quindi decennale anche in questo caso.

Per quanto concerne la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il giudice ha evidenziato che da tale natura deriva che il paziente deve provare il contratto con la struttura e il nesso di causalità tra la condotta dei medici e l’evento dannoso in base al criterio del “più probabile che non”. Mentre, spetterà alla struttura sanitaria provare che l’evento era imprevedibile e inevitabile.

In particolare, il nesso di causalità deve ritenersi sussistente quando la condotta cui erano tenuti i sanitari e che è stata da loro omessa, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare l’evento dannoso (senza che sia necessaria la certezza assoluta della salvezza del paziente).

Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale (connessa al danno per la perdita del rapporto parentale), il giudice ha evidenziato che il danneggiato deve provare anche la colpa della convenuta. A tal proposito, il giudice ha precisato che, in materia di responsabilità medica, per accertare la colpa è necessario che sia verificata la concreta violazione delle leges artis e dei protocolli scientifici di riferimento da parte dei sanitari (non essendo invece sufficiente allegare la mera possibilità astratta di un errore diagnostico).

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali subiti dal paziente e trasmessi in via ereditaria ai congiunti, il giudice ha evidenziato come, in caso di morte causata da un illecito, si possono verificare due tipologie di danni a carico del danneggiato.

Il danno biologico terminale, che si sostanzia in un pregiudizio alla salute del danneggiato che è massimo nella sua entità ed intensità (anche se è temporaneo), sussiste soltanto per il tempo in permanenza in vita del danneggiato dopo il sinistro e viene risarcito a prescindere dal fatto che il danneggiato fosse cosciente e percepisse la lesione subita, ma è necessario che tra le lesioni subite e la morte del danneggiato intercorra un lasso di tempo apprezzabile.

Il danno morale terminale, che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza che egli ha provato nell’acquisire consapevolezza dell’approssimarsi della morte e della sua inevitabilità, è risarcibile a prescindere del lasso di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, ma è necessario che il danneggiato sia lucido e abbia effettivamente saputo della propria imminente morte.