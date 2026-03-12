Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità e perde il lavoro può scegliere la NASpI? E soprattutto: esiste un termine entro cui esercitare questa scelta?

A rispondere è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, che affronta un tema molto rilevante per i lavoratori titolari di prestazioni previdenziali. I giudici di legittimità hanno stabilito che la normativa non prevede alcun termine per l’opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI e che tale limite non può essere introdotto da una circolare amministrativa dell’INPS.

La decisione conferma quindi il diritto del lavoratore a scegliere la prestazione più favorevole anche successivamente alla domanda di disoccupazione.

1. Il caso: lavoratore invalido e domanda di NASpI

La vicenda nasce dal ricorso di un lavoratore che percepiva l’assegno ordinario di invalidità e che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI.

Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la richiesta del lavoratore, riconoscendo il diritto alla prestazione e condannando l’INPS al pagamento. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Corte d’appello di Venezia.

Secondo i giudici di merito, il lavoratore poteva legittimamente optare per la NASpI, sospendendo il godimento dell’assegno di invalidità.

L'INPS ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la scelta tra le due prestazioni avrebbe dovuto essere esercitata entro un termine preciso, indicato dalle proprie circolari amministrative.

2. La tesi dell’INPS: opzione entro la domanda

Nel ricorso l’INPS ha sostenuto che l’opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI dovesse essere esercitata contestualmente alla domanda amministrativa di disoccupazione.

Secondo l’Istituto previdenziale, tale interpretazione deriverebbe dalle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 138 del 2011, che disciplina la compatibilità tra le due prestazioni.

Se l’opzione non viene esercitata immediatamente, secondo l’INPS il lavoratore perderebbe la possibilità di scegliere successivamente la NASpI.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso dell’INPS, confermando le decisioni dei giudici di merito.

Secondo i giudici della Sezione lavoro, la normativa che disciplina la NASpI non prevede alcun termine di decadenza per esercitare l’opzione tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione.

Questo significa che il lavoratore può scegliere la prestazione più favorevole anche successivamente alla domanda, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla NASpI.

4. Le circolari INPS non possono introdurre nuove decadenze

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il valore delle circolari amministrative.

La Cassazione ricorda che le decadenze e i termini che incidono sui diritti dei cittadini devono essere previsti espressamente dalla legge. Non possono invece essere introdotti da atti amministrativi interni, come appunto le circolari dell’INPS.

Le circolari hanno infatti funzione interpretativa e organizzativa, ma non possono creare nuovi obblighi o limitazioni per i beneficiari delle prestazioni previdenziali.

5. Il principio affermato dalla Corte

Dalla decisione emerge quindi un principio molto chiaro: il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità e matura i requisiti per la NASpI può optare per la prestazione di disoccupazione senza essere vincolato a un termine stabilito dall’INPS.

In assenza di una previsione legislativa specifica, non può essere applicata alcuna decadenza basata su indicazioni amministrative.

La Cassazione ha quindi confermato il diritto del lavoratore alla NASpI e ha definitivamente respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale.

