La morosità incolpevole: novità della Legge finanziaria 2025

La figura della morosità incolpevole è stata introdotta dal DL 31 agosto 2013, n. 102, e successivamente regolamentata da vari decreti ministeriali. Dopo il 2021, però, il finanziamento del contributo per la morosità incolpevole è stato sospeso. La situazione è mutata a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge finanziaria 2025), che ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la morosità incolpevole nelle locazioni abitative. Per comprendere le novità introdotte dalla Legge finanziaria 2025 sembra utile ricordare le condizioni che erano state previste dal D.M. 30 marzo 2016 per l’ottenimento del contributo. Al testo generale della legge e alla sua approvazione abbiamo dedicato l’articolo Manovra di bilancio 2025: il testo approvato (PDF scaricabile)

1. Fondo morosità incolpevole e D.M. 30 marzo 2016

Il Dm. 30 marzo 2016 ha definito la morosità incolpevole ed ha fissato le condizioni per l’ottenimento del contributo e per la sua misura e finalizzazione. L’articolo 2, comma 1 del Dm. 30 marzo 2016 ha precisato il concetto di morosità incolpevole, definendola la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Nel comma 2 dello stesso articolo vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili cause della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Quanto alle condizioni per ottenere il contributo (che non può essere superiore a 12.000 €) è richiesto il rispetto di limiti di reddito (35.000 € per il reddito ISE e 26.000 per il reddito ISEE), l'avvenuta notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, la residenza nell'alloggio locato da almeno un anno, la cittadinanza o comunque il possesso di un regolare titolo di soggiorno, la mancanza da parte del richiedente o familiare di un diritto reale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

2. Il problema oneri accessori

Il contributo può essere utilizzato per sanare la morosità, ristorare canoni differiti, versare un deposito cauzionale per un nuovo contratto, o coprire mensilità di un nuovo contratto a canone concordato. Si ricorda però che l’art. 9, comma 3, L. n. 392/1978, impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrivendo l’arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Di conseguenza, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il primo, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Trib. Milano 16 marzo 2022 n. 2218).

Una morosità concernente solo gli oneri accessori (che pure consentirebbe la promozione della procedura di sfratto per morosità) non è coperta dal fondo morosità incolpevole.

In ogni caso non è stato fissato neppure un numero massimo di occasioni o di annualità in cui il conduttore possa ricorrere al contributo per la morosità incolpevole.



