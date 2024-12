Legge di Bilancio 2025: tutte le novità per la giustizia

Sabato 28 dicembre con 112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (A.S. n. 1330). Via libera definitivo al provvedimento con 108 voti favorevoli, 63 contrari e una sola astensione. Al testo generale della legge e alla sua approvazione abbiamo dedicato l’articolo Manovra di bilancio 2025: il testo approvato (PDF scaricabile)

1. UPP e assunzioni nella legge di bilancio 2025

Dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia stabilizzerà il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività dell’Ufficio per il processo e, dal 1° gennaio 2025, potrà assegnare ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa già vigente sul pubblico impiego. Viene autorizzata l’assunzione di 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge in disamina, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa già vigente. In tema, leggi l’articolo

2. Giustizia tributaria nella legge di bilancio 2025

Si prevede la possibilità di autorizzare ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l’assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024. Si provvede al differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni, con conseguente modifica del regime transitorio per le annualità fino al 2029 e abrogazione della previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio. È definito il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l’anno 2025, non collocati in quiescenza, autorizzando la spesa di euro 100.913 per l’anno 2025. Sono assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico.

3. Proroga dell’aumento dell’organico Ufficio referendum

Si provvede a prorogare anche per l’anno 2025, in relazione alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, la misura prevista dall’art. 1 del D.L. 144/2023, che dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo, appartenente all’Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l’inserimento dei dati nei sistemi informatici.

4. Donne vittime di violenza

È incrementato per 3 milioni di euro annui dal 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per favorire l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza. Tale fondo è stato ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro annuo per il 2025, nella finalità di incrementare la misura del reddito di libertà, garantire l’indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza. Viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui dal 2025, per garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, e per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

5. Fondi nella legge di bilancio 2025

Si provvede a estendere al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, operanti fuori del territorio nazionale, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Numerose le disposizioni che istituiscono nuovi fondi: il Fondo per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2025; il Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027; il Fondo nazionale per la concessione di un contributo per l’esdebitazione degli incapienti, istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 500.000 per l’anno 2025. Vengono introdotte misure di razionalizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

6. Contributo unificato nella legge di bilancio 2025

Altre disposizioni riguardano la disciplina del contributo unificato nell’ambito dei procedimenti civili, introducendo l’obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in ipotesi di presentazione dell’istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 494-bis, comma 2, c.p.c. Si prevede la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa, abrogando la disposizione che prevedeva il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri. Si incrementa la misura dovuta per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. Sul tema, leggi anche l’articolo Contributo unificato in Legge di Bilancio: associazioni forensi contrarie

7. Processo amministrativo nella legge di bilancio 2025

Sono novellate le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-ter dell’allegato 2 al d.lgs. 104/201) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi.

8. Diritti di copia nella legge di bilancio 2025

Sono rideterminati i diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

9. Divieto di esecuzione forzata

È prevista la non assoggettabilità a esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

10. Equa riparazione

Sono modificate la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per le ipotesi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, per realizzare progressivi esiti di abbattimento dell’arretrato, ma anche una migliore gestione delle procedure.

11. Assegnazione dei beni confiscati

In materia di beni confiscati, è stato previsto che i beni sottoposti a confisca nell’ambito dei procedimenti per reati tributari, differenti dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano istanza.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!