Le procedure di sovraindebitamento riformate dal Correttivo Ter Dlgs 136/2024

Il sovraindebitamento rappresenta una condizione patologica in cui un soggetto — sia esso un privato cittadino, un imprenditore, un professionista, una start-up o un’impresa agricola — non riesce a rispettare le proprie obbligazioni economiche, pur non trovandosi formalmente in stato di fallimento. Questa situazione, sempre più comune, richiede strumenti normativi capaci di offrire una soluzione ai debitori in difficoltà, garantendo anche la tutela dei creditori.

Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Dlgs 14/19, successivamente modificato dal Dlgs 83/22 e ora dal Dlgs 136/24), la legge n. 3 del 2012 è stata integrata in un sistema normativo più ampio, mantenendo il suo spirito originario di contrasto all’usura e all’estorsione. Questo spirito dovrebbe orientare sia l’interpretazione sia l’applicazione delle norme di sovraindebitamento, favorendo l’accesso ai relativi strumenti per i debitori.

Il principio fondamentale del "favor debitoris" è il cardine di queste norme. Sia il legislatore che gli operatori del diritto devono considerare questo principio per agevolare il risanamento del debitore, senza che ostacoli formali o interpretazioni restrittive impediscano l'utilizzo delle procedure previste. L'obiettivo è favorire la reintegrazione economica e sociale del debitore, abbracciando un approccio di supporto e assistenza anziché punitivo, specialmente per i consumatori e gli ex imprenditori individuali.

1. Le modifiche del “Correttivo Ter” alle procedure di sovraindebitamento: un approccio sistematico

Il "Correttivo Ter", introdotto con il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, ha apportato modifiche significative alle procedure di sovraindebitamento, rendendo più semplice l'accesso per i soggetti non fallibili, come i consumatori, le famiglie e i piccoli imprenditori. Il quadro normativo aggiornato mira a semplificare l'accesso e garantire maggiore tutela per chi è in difficoltà economica, con un focus particolare sulla definizione di "consumatore", sulle imprese sotto soglia e minori, e sulle famiglie sovraindebitate.

2. Definizione di “consumatore” e natura dei debiti

Il correttivo ha ulteriormente precisato la definizione di "consumatore" nell'articolo 2, comma 1, lett. e), del CCII. Il consumatore è una persona fisica che agisce per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale, anche se è socio di società di persone o capitali. Solo i debiti non correlati a un'attività imprenditoriale rientrano nel piano di ristrutturazione del debito del consumatore, come stabilito dalla giurisprudenza e confermato dalla Relazione Illustrativa.

3. Gestione dei debiti misti

Il concordato minore è stato reso applicabile ai debiti misti, ossia debiti derivanti sia da attività personali che professionali. In questi casi, il giudice deve garantire che non ci siano abusi. Il piano di ristrutturazione del debito del consumatore non richiede il consenso dei creditori, a patto che il piano sia sostenibile e il debitore meritevole, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza recente.

4. Ruolo del fideiussore

Il “Correttivo Ter” non ha esplicitamente trattato il tema del fideiussore, ma la giurisprudenza ha chiarito che il fideiussore, se agisce per fini estranei all’impresa garantita, può essere qualificato come consumatore. Questa interpretazione è stata ribadita dalla Cassazione con la sentenza n. 742 del 2020.

5. Imprese sotto soglia e minori

Le modifiche hanno introdotto possibilità di accesso alle procedure di composizione negoziata per le imprese agricole e le start-up innovative, così come per le imprese minori sotto il profilo dimensionale. Tuttavia, solo le imprese agricole possono scegliere tra diverse opzioni di regolazione della crisi in funzione delle dimensioni aziendali.

7. Chiarimenti sulla “domanda con riserva”

L’articolo 65 del CCII è stato rivisitato per correggere errori formali e chiarire l’ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento. La “domanda con riserva” è stata esclusa dal sovraindebitamento, ma è possibile presentare alternative come la liquidazione controllata su richiesta dei creditori. In caso di richiesta di liquidazione controllata da parte dei creditori, il debitore può proporre soluzioni alternative, come la ristrutturazione dei debiti o il concordato minore, entro il termine fissato dal giudice, che può essere esteso fino a 120 giorni.

8. Accesso alle banche dati per gli OCC

Una novità significativa riguarda il potenziamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che ora possono accedere alle banche dati pubbliche per verificare la situazione economica del debitore, aumentando l’efficacia delle valutazioni e delle soluzioni proposte. In particolare, il comma 4-bis dell’articolo 68 consente agli OCC di consultare l’anagrafe tributaria e le centrali dei rischi, garantendo una maggiore trasparenza e accuratezza nel processo di valutazione.

9. Le procedure familiari

Il “Correttivo Ter” ha semplificato l’accesso alle procedure familiari, chiarendo che solo i membri della famiglia che sono consumatori possono accedere alla ristrutturazione dei debiti. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di continuare il pagamento del mutuo ipotecario sull’abitazione principale con l’attestazione dell’OCC, migliorando la protezione dei debitori familiari. Questa misura mira a garantire la stabilità abitativa per le famiglie, assicurando che il bene principale non venga perso a causa delle difficoltà economiche.

10. Conclusione

Le modifiche introdotte dal “Correttivo Ter” rappresentano un passo significativo verso una gestione più equa e funzionale delle situazioni di sovraindebitamento. L’obiettivo è creare un sistema più inclusivo e supportivo, favorendo il risanamento economico e sociale dei debitori, evitando il loro allontanamento dal circuito produttivo e garantendo soluzioni sostenibili per tutti i soggetti coinvolti.

