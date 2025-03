Sovraindebitamento e diritto alla rinascita economica: lettura deduttiva delle norme, oltre la prassi

Il presente contributo propone una lettura logico-deduttiva delle norme sul sovraindebitamento alla luce del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, evidenziando i risvolti strategici, giuridici e sociali ancora sottovalutati dalla prassi professionale e dalla letteratura specialistica. L’articolo vuole offrire una visione sistemica della gestione del debito, riscoprendo la centralità del soggetto debitore quale portatore di diritti, e non solo di obbligazioni. Per l’approfondimento consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito.

1. Il nodo: il sovraindebitamento non è una devianza, ma una condizione economica tipica

Il sovraindebitamento non è l'eccezione, bensì il risultato prevedibile di un ecosistema economico basato sull'iperaccesso al credito e su una cultura del consumo finanziato. L'uso massivo di strumenti come BNPL, carte revolving e prestiti digitali ha reso sistemica l'insolvenza. La normativa, dal 2012 in poi, ha riconosciuto il diritto a una "seconda possibilità", ma questo diritto resta ancora poco praticato.



2. Il paradosso: il debitore incapiente è il più meritevole

L’art. 283-284 CCII codifica il diritto all’esdebitazione dell’incapiente, riconoscendo dignità giuridica a chi non ha risorse. Tuttavia, molti operatori giuridici ancora percepiscono l’incapienza come esclusione dal sistema, anziché come suo punto di giustizia. La lettura combinata con gli artt. 3 e 36 Cost. e con la Raccomandazione UE 2014/135 impone un’inversione di paradigma: chi non ha, ha diritto a ripartire.

3. La famiglia come unità di rischio e di soluzione

La liquidazione controllata familiare (art. 66 CCII) è una norma rivoluzionaria ma spesso ignorata. Consente di superare la logica individuale e valutare il sovraindebitamento in ottica unitaria. Ne deriva che responsabilità e soluzioni devono essere costruite congiuntamente. I professionisti devono cambiare approccio: il piano non è solo economico, è relazionale.

4. La meritevolezza non è un dogma rigido

Troppo spesso, in sede di valutazione, la meritevolezza viene interpretata in chiave sanzionatoria, quasi fosse una presunzione di colpa morale. Ma le norme – in particolare gli articoli 280 e 282 del CCII – non richiedono la perfezione del comportamento del debitore, bensì l’assenza di dolo o frode consapevole. È un requisito che deve essere letto con attenzione e misura. La vera ratio della meritevolezza è selettiva, ma non punitiva. Serve a distinguere chi ha agito con negligenza colposa e chi invece ha tentato di rispettare i propri obblighi ma è stato travolto da eventi fuori dal proprio controllo: perdita del lavoro, crisi economica, separazioni familiari, eventi sanitari, default del garante. La valutazione va ancorata ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e tutela della persona (art. 2 Cost.), nonché alla Raccomandazione UE 2014/135 che impone una celere e concreta seconda possibilità. Inoltre, la meritevolezza non può essere appiattita su una logica notarile. Il debitore non è tenuto a dimostrare la propria innocenza assoluta, ma a far emergere la coerenza e la credibilità del suo comportamento complessivo. Il giudice, di fronte a una domanda di esdebitazione, è chiamato ad esercitare un giudizio prudenziale, non automatico, ponderato su tutti i fattori di contesto. Una meritevolezza intesa come responsabilità consapevole, e non come perfezione retroattiva.



5. Il professionista come architetto della ripartenza

Non serve solo compilare modelli o caricare portali. Il professionista della crisi, in particolare l’OCC, deve leggere flussi di cassa, individuare passività latenti, costruire piani finanziari coerenti. È consulente strategico, non esecutore formale. È qui che si gioca la differenza tra procedure che falliscono e soluzioni che funzionano.

6. Conclusione: serve un cambio culturale, non solo giuridico

Il vero cram-down deve colpire lo stigma sociale. Il debitore non è un colpevole, ma un soggetto vulnerabile da reintegrare. Il CCII offre gli strumenti per farlo, ma serve uno sguardo nuovo, interdisciplinare, orientato alla tutela sostanziale della persona.

