Sovraindebitamento e sostenibilità dei piani

Dall’analisi della giurisprudenza più recente in materia di sovraindebitamento ed esdebitazione, emerge come particolarmente significativa la Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, che ha introdotto importanti principi in materia di flessibilità nella strutturazione dei piani di rientro dal sovraindebitamento.

La decisione si inserisce nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato le tutele per il debitore sovraindebitato, come evidenziato anche dalla Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 25946 del 3 ottobre 2024, che ha stabilito innovativi criteri di valutazione per il soddisfacimento dei creditori.

1. Sulla flessibilità del piano di rientro nel sovraindebitamento

La decisione del 2024 ha introdotto un principio fondamentale secondo cui è ammissibile una dilazione dei pagamenti anche oltre i termini originariamente previsti, purché sia garantita ai creditori la possibilità di esprimersi sulla proposta. Questo orientamento risulta particolarmente significativo in quanto bilancia le esigenze di tutela del debitore con quelle dei creditori, introducendo elementi di flessibilità nella gestione delle procedure di sovraindebitamento.



2. Sulla valutazione complessiva della situazione debitoria

Di particolare rilevanza è l’approccio olistico alla valutazione della situazione debitoria, che non si limita più a considerare il mero dato percentuale del soddisfacimento dei creditori, ma tiene conto di molteplici fattori quali l’incidenza dei costi prededucibili, la consistenza del patrimonio del debitore, il numero e l’ammontare dei crediti, nonché la condotta complessiva del debitore.

3. Sul ruolo dell’OCC

Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 13617 del 17 maggio 2023, la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi assume un ruolo centrale nella procedura, dovendo contenere un inventario completo dei beni del debitore, anche di valore nullo, pena l’inammissibilità della procedura stessa.



4. Sui rapporti con le procedure esecutive

La Cassazione civile, ordinanza n. 26300 dell’8 ottobre 2024 ha chiarito definitivamente i rapporti tra procedure esecutive individuali e procedure di sovraindebitamento, stabilendo che il mero avvio della procedura non determina automaticamente la sospensione delle esecuzioni in corso.

Questa evoluzione giurisprudenziale si pone in linea con i principi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che mira a garantire una seconda opportunità al debitore meritevole, nel rispetto delle ragioni creditorie. L’orientamento emerso dalle pronunce più recenti conferma la tendenza a privilegiare soluzioni che consentano il recupero economico e sociale del soggetto sovraindebitato, in coerenza con i principi comunitari in materia di fresh start e second chance.