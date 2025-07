Messa alla prova e piccolo spaccio: l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma 1, c.p.

2. Le ragioni dell’illegittimità costituzionale: violazione degli artt. 3 e 27 Cost.



A fronte della situazione summenzionata, il Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale, e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti qualificato di lieve entità (d’ora in avanti, per comodità espositiva si utilizzerà anche la sineddoche “piccolo spaccio” o “spaccio di lieve entità”).

In particolare, ad avviso del Tribunale rimettente, le questioni di legittimità costituzionale sarebbero state rilevanti nel giudizio a quo, risultando soddisfatte le condizioni in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere disposta.

In primo luogo, avendo convalidato l’arresto in flagranza per la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza a carico [dell’imputato] come emergenti dal verbale di arresto e dagli atti allegati allo stesso», il giudice a quo non ravvisava «elementi che consentano di ritenere infondata la contestazione del P.M. o che comportino una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell’azione o di estinzione del reato», ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

In secondo luogo, egli riteneva come fosse «possibile formulare un giudizio prognostico nel senso che l’imputato non commetterà altri reati», in quanto quella contestatagli costituiva «la prima violazione dei precetti penali, non essendo egli mai stato né segnalato né indagato né tantomeno condannato per altri reati», tenuto conto altresì del fatto che questa valutazione sarebbe stata supportata dalla «sua giovane età e [dal] contegno serbato in udienza di convalida dell’arresto», avendo, in sede di interrogatorio, «confessato il fatto e manifestato non solo a parole ma anche piangendo il proprio rammarico e il pentimento».

Tuttavia – osservava sempre il rimettente – l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena prevista per il reato di spaccio di lieve entità, contestato all’imputato, precludendogli così l’accesso alla messa alla prova dato che l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. limita l’operatività di detto istituto alle ipotesi in cui si proceda «per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale».

In conclusione, per codesto giudice, la circostanza che il reato contestato all’imputato era (ed è), ora, punito con la pena «da sei mesi a cinque anni» di reclusione, oltre la multa, e non rientrava nel novero di quelli a cui, ai sensi del comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen., si applica il procedimento per citazione diretta a giudizio, il quale costituiva l’«unico ostacolo all’ammissione dell’imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova», «essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti».

Precisato ciò, in ordine invece alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo stimava, in primo luogo, come il combinato disposto degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen., e 73, comma 5, t.u. stupefacenti violasse l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento dato che il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha ampliato l’operatività dell’istituto della messa alla prova, aumentando i «casi di citazione diretta a giudizio» di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., tra cui ha inserito, alla lettera c), il reato previsto dall’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 («Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore»; d’ora in avanti, anche: “istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti”), che punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164, «[c]hiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo».

Di conseguenza, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., al comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen., la fattispecie di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti rientra, quindi, nell’ambito dei reati per i quali può essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova e, dunque, poiché si tratterebbe di una condotta lesiva del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dello spaccio di lieve entità, sanzionata peraltro con una pena edittale maggiore, «nel minimo e nel massimo», la mancata previsione della possibilità di accedere alla messa alla prova per l’imputato di quest’ultimo reato genererebbe un’«evidente disparità di trattamento tra le due fattispecie».

Peraltro – osservava sempre il rimettente – «[d]etto irragionevole trattamento differenziato potrebbe costituire una conseguenza non contemplata dall’intervento legislativo che ha innalzato la pena massima del delitto» di piccolo spaccio, il quale, precedentemente, essendo punito con la pena edittale massima di quattro anni di reclusione, rientrava «nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero» di cui al primo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’art. 168-bis cod. pen.

Insomma, a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito (d’ora in avanti, anche: “decreto Caivano”), il reato di spaccio di lieve entità è escluso dai casi di citazione diretta a giudizio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. e, di conseguenza, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ad avviso del giudice a quo, peraltro, anche qualora questa esclusione «fosse frutto di una precisa e consapevole scelta del Legislatore», «si tratterebbe [comunque] di una scelta arbitraria», in quanto non vi sarebbero motivi giustificativi della disparità di trattamento, ai fini dell’ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova, tra le due fattispecie incriminatrici.

D’altronde, sempre secondo questo giudice rimettente, le questioni qui in esame sarebbero state non manifestamente infondate anche con riferimento all’art. 27 Cost.: «[l]a pretermissione del reato di cui ci si occupa dall’ambito della messa alla prova contrasta [infatti] con il finalismo rieducativo della pena, non permettendo a chi – come nel caso di specie – si trova per la prima volta a giudizio di riparare alla propria condotta, attraverso un programma appositamente elaborato di concerto con l’Ufficio Locale dell’Esecuzione Penale Esterna, comprensivo dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, con ciò riducendo il pericolo di reiterazione dell’illecito e reinserendo l’imputato nella società».

A fronte di ciò, il rimettente considerava, invece, come non superasse «il vaglio di non manifesta infondatezza […] la censura, sollevata dalla Difesa, in relazione alla violazione dell’art. 31, comma secondo, Cost. (tutela della gioventù), in quanto la circostanza che l’imputato sia da poco maggiorenne non impone un trattamento privilegiato, equiparabile a quello previsto per i minorenni».

Ad avviso del giudice a quo, era, infine, da escludere un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, sia perché non sarebbe possibile «aumentare arbitrariamente i limiti edittali dell’art. 168 bis c.p. per la sospensione con messa alla prova dell’imputato», che peraltro apparivano non irragionevoli, avendo voluto il legislatore «limitare lo speciale rito premiale ai soli reati considerati meno gravi», sia perché non potrebbe ampliarsi l’elenco, di carattere tassativo, dei «casi di citazione diretta a giudizio» di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen..

Ciò posto, venendo ad esaminare la posizione assunta dall’altro organo giudicante, pure il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, 168-bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità, oltre a dubitare della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui ha innalzato la pena edittale massima per il reato di piccolo spaccio da quattro a cinque anni di reclusione, così precludendo l’accesso all’istituto della messa alla prova.

Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il rimettente osservava che, a seguito della modifica apportata dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, il limite edittale massimo della pena detentiva prevista per il reato di spaccio di lieve entità è stato aumentato, da quattro a cinque anni di reclusione, con conseguente «esclusione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 168-bis cod. pen.», e da ciò se ne faceva conseguire che all’imputato ne era precluso l’accesso, nonostante potesse «essere sin d’ora ritenuta positiva la prognosi rispetto alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, posto che l’imputato, di giovane età, aveva effettivamente due precedenti, ma si trattava di contravvenzioni relative a violazioni del Codice della Strada, commesse nel giro di pochi giorni, tre anni prima dei fatti per cui qui si procede.

L’istanza da questi presentata, inoltre, per siffatto giudice, era oltre tutto tempestiva e accompagnata dalla richiesta del programma trattamentale presentata all’Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, di cui però non poteva valutarsi l’idoneità perché non ancora elaborata.

L’unico elemento ostativo all’ammissione dell’imputato alla messa alla prova era, quindi, per il giudice a quo, la modifica normativa relativa al massimo edittale della pena del reato per cui si procedeva; dal che discendeva la rilevanza delle questioni, fermo restando che codesta rilevanza sarebbe stata confermata dall’impossibilità, in virtù della «chiarezza del dato normativo», di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate.

Ciò posto, in ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente richiamava l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova sopra esaminata, con riferimento alle censure di violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..

In particolare, ribadito che l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità dall’ambito applicativo dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è «con ogni probabilità effetto non previsto e non voluto dal legislatore, che mirava esclusivamente […] all’inserimento» di detto reato tra quelli «per cui fosse possibile disporre la custodia cautelare in carcere», il giudice a quo sottolineava come si sia creata una «manifesta discrasia con il fatto che il delitto di cui all’art. 82 d.P.R. 309/1990 […] sia stato invece recentemente ricompreso espressamente nell’art. 550, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen. […]» e, pertanto, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., tra quelli per cui detto istituto è ammesso, evidenziandosi però al contempo che, tuttavia, questa differenza di trattamento tra le due fattispecie incriminatrici sarebbe stata priva di giustificazione e, quindi, irragionevole, perché sono poste, entrambe, a tutela della salute pubblica e privata e, anzi, «nel delitto di cui all’art. 82 il bene giuridico è messo in maggior pericolo, in quanto la condotta di diffusione dell’assunzione di stupefacenti coinvolge soggetti evidentemente non assuntori o comunque che non sarebbero autonomamente portati al consumo». Invece, lo spaccio di lieve entità presuppone «un rapporto “paritario” di compravendita, in cui il consumatore si approvvigiona dal reo per la soddisfazione di un desiderio di consumo che ha maturato personalmente».

Il piccolo spaccio, inoltre, sempre per siffatto organo giudicante, «coinvolge nella stragrande maggioranza dei casi soggetti che sono a loro volta assuntori e che utilizzano i proventi dell’attività illecita per approvvigionarsi di stupefacente» e, di conseguenza, per questo reato, l’istituto della messa alla prova consentirebbe, conformemente alla finalità rieducativa della pena, di evitare l’ingresso in carcere, che può mettere «in contatto il condannato con soggetti ben più professionali nell’ambito dello spaccio di stupefacenti», di «affrontare in via privilegiata il problema della tossicodipendenza», nonché di «consentire all’imputato di affrontare il percorso rieducativo in tempi prossimi alla commissione del delitto».

Ad avviso del Tribunale di Bolzano, tra l’altro, le questioni summenzionate sarebbero state nemmeno non manifestamente infondate anche in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto il “decreto Caivano” è stato adottato per far fronte a un «”caso straordinario” determinato da episodi di criminalità giovanile ritenuti pericolosamente in aumento», come emerge dai lavori preparatori e dal preambolo dello stesso, fermo restando che, rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, «l’intervento di cui all’art. 4, terzo comma, appare affatto inconferente», ponendosi come «norma oggettivamente e teleologicamente sconnessa con il resto del corpo dell’atto» poiché l’aumento del massimo edittale della pena detentiva per il reato di spaccio di lieve entità non può «in alcun modo, nemmeno astrattamente, essere ricondotto alla necessità di contrastare il disagio giovanile, la criminalità minorile o la sicurezza dei minori in ambito digitale», tenuto conto altresì del fatto che non risulterebbe esserci alcun legame tra «i delitti in tema di stupefacenti (in particolare le ipotesi lievi)» e la «criminalità minorile», considerato comunque che l’esclusione dell’accesso alla messa alla prova riguarda solamente «gli indagati adulti» e, quindi, l’eventuale obiettivo legislativo di contrasto alla criminalità minorile sarebbe stato «manifestamente mancato».



