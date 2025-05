Stupefacenti: l’offensività si valuta dalla quantità ceduta?

In materia di stupefacenti, l’offensività della condotta si valuta solo sulla quantità ceduta? Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo

1. La questione: vizio di motivazione per mancata qualificazione dei fatti contestati nell’ambito del reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990

Il G.U.P. del Tribunale di Modena, nell’ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti, affermava la responsabilità penale degli imputati, ritenuti colpevoli di una pluralità di episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che, uno solo di essi, anche del reato di estorsione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati.

In particolare, uno tra costoro, tra i motivi ivi addotti, contestava, per vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non essendosi, a suo avviso, la Corte territoriale confrontata con i rilievi difensivi, con i quali era stato sollecitato l'inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi in presenza di piccole cessioni in strada di stupefacente.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018).



