Mancata trasmissione degli atti per l’applicazione della misura cautelare: nullità dell’ordinanza

1. I fatti



Il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Ragusa che ha applicato allo stesso la misura della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del concorso in una rapina pluriaggravata.

Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso per Cassazione dall’indagato deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 309, comma 5 e 10, 291, comma 1, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per effetto dell’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del verbale di individuazione fotografica e degli allegati documenti fotografici, atto su cui era stata fondata la valutazione della gravità indiziaria a carico del ricorrente.

Con il secondo motivo, si è dedotto vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto assenso o, al più, meramente apparente, in riferimento alla censura sollevata con la memoria difensiva che non aveva denunciato le incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e le caratteristiche fisiche dell’indagato.

