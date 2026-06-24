La corretta qualificazione del contratto di locazione abitativa può incidere in modo decisivo sulla tutela riconoscibile al conduttore dopo il rilascio dell’immobile. Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10834 del 23 aprile 2026, intervenuta in una controversia relativa alla richiesta di risarcimento avanzata da un ex conduttore nei confronti della locatrice.

Il caso riguardava un contratto stipulato nel 2006 per un appartamento con box auto, con durata di tre anni e rinnovo biennale. Il conduttore sosteneva che, al di là della formulazione contrattuale, il rapporto dovesse essere ricondotto allo schema ordinario della locazione abitativa a canone libero, con durata minima di quattro anni più quattro. Da tale ricostruzione faceva discendere l’illegittimità della disdetta e il diritto al risarcimento del danno.

La Cassazione, tuttavia, ha respinto quasi integralmente il ricorso, confermando la qualificazione del contratto come locazione a canone concordato e accogliendo soltanto il motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione – ordinanza n. 10834 del 23-04-2026 ORDINANZA-locazione-rimborsi.pdf 122 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il nodo della qualificazione: canone libero o canone concordato?

Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la natura del contratto. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe violato il principio di diritto fissato dalla precedente decisione di legittimità, qualificando il contratto come a canone concordato anziché come contratto ordinario.

La Cassazione esclude questa lettura. La precedente pronuncia rescindente non aveva affermato che il rapporto dovesse essere necessariamente ricondotto allo schema del canone libero. Aveva invece censurato la decisione d’appello per violazione del contraddittorio, poiché era stata rilevata d’ufficio una questione decisiva senza consentire alle parti di interloquire.

Ne deriva che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale conservava il potere di esaminare nuovamente la qualificazione del contratto. Tale qualificazione è stata ritenuta corretta perché fondata su elementi contrattuali significativi: il richiamo espresso all’accordo territoriale e la previsione di una durata di tre anni più due, coerente con il modello di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Disdetta del locatore e limiti del risarcimento

Il conduttore aveva invocato l’art. 3, comma 5, della legge n. 431/1998, che consente di ottenere tutela risarcitoria quando il locatore, dopo aver riacquistato la disponibilità dell’immobile in forza di una disdetta motivata, non lo destini entro dodici mesi all’uso dichiarato.

La questione, tuttavia, presupponeva l’accoglimento della tesi del conduttore sulla natura ordinaria del contratto e sull’illegittimità del rilascio. Una volta confermata la riconducibilità del rapporto al modello a canone concordato, viene meno il presupposto centrale della domanda risarcitoria così come formulata.

La Corte ribadisce quindi che il risarcimento non può essere riconosciuto in modo automatico per il solo fatto che il locatore abbia comunicato una disdetta motivata e il conduttore abbia rilasciato l’immobile. Occorre verificare la disciplina applicabile al rapporto, la scadenza effettiva del contratto e la corretta collocazione della disdetta nel meccanismo legale dei rinnovi.

3. Interpretazione del contratto: la Cassazione non rivaluta i fatti

Un ulteriore passaggio rilevante riguarda i limiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto. Il ricorrente contestava la valorizzazione del dato letterale e della durata contrattuale, sostenendo che mancassero altri elementi tipici del canone concordato.

La Cassazione ricorda però che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito. In sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo contrattuale. È necessario indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.

Nel caso concreto, le censure sono state ritenute dirette, in larga parte, a ottenere una nuova valutazione degli elementi documentali e fattuali. Operazione non consentita in Cassazione, soprattutto quando il ricorso non assolva in modo puntuale agli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda.

4. Spese processuali: accolto solo il motivo marginale

L’unico motivo accolto riguarda le spese di lite. La Corte rileva che la parte intimata non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di rinvio né in quello di legittimità. Di conseguenza, non potevano essere posti a carico del ricorrente compensi relativi a fasi processuali nelle quali la controparte era rimasta inattiva.

La Cassazione cassa quindi la sentenza limitatamente a tale punto e decide nel merito, rideterminando le spese dovute per i soli gradi in cui vi era stata effettiva attività difensiva.

L’accoglimento resta però marginale e non incide sul nucleo sostanziale della controversia: il conduttore non ottiene il risarcimento richiesto, mentre viene confermata la qualificazione del contratto come locazione abitativa a canone concordato.

5. Il principio operativo per le controversie locatizie

L’ordinanza offre un’indicazione pratica rilevante: nelle controversie sulla disdetta e sul risarcimento del conduttore, la prima verifica deve riguardare la struttura del contratto. Durata, richiami agli accordi territoriali e meccanismi di rinnovo possono orientare la qualificazione giuridica del rapporto.

Solo dopo tale verifica è possibile stabilire se trovi applicazione il regime ordinario o quello del canone concordato e, conseguentemente, se la domanda risarcitoria sia effettivamente fondata.

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