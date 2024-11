Limiti intervento nel processo amministrativo: i chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, novellato dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224), all’art. 28, sull’ “Intervento”, al comma 2 statuisce che “Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”. Per l’approfondimento si consiglia “ Guida normativa per l’Amministrazione locale 2024 “

6. La posizione della giurisprudenza



Quella maggioritaria ritiene che il cointeressato decaduto dall’azione di annullamento, così come non può spiegare intervento litisconsortile, neppure può fare intervento in forma adesivo-dipendente (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 3442). La giurisprudenza afferma che la ratio dell’art. 28 del c.p.a., che ammette l’intervento solo da parte di chi non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, non sarebbe quella di sanzionare i comportamenti inerti dei soggetti interessati, bensì quella di assicurare la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici e delle situazioni soggettive, evitando che l’azione amministrativa rimanga per troppo tempo controvertibile per via giurisdizionale. Pertanto, una volta validamente instaurato, da uno dei suoi destinatari, un giudizio intorno alla legittimità del provvedimento amministrativo, non vi sarebbe più alcuna ragione di invocare il termine di decadenza e di precludere l’azione del legittimato che, pur senza ampliare il thema decidendum, voglia solo profittare del processo pendente per sostenere la tesi del ricorrente principale ed ottenere così, indirettamente, data la natura inscindibile degli effetti del provvedimento, la tutela della propria posizione. L’intervento adesivo-dipendente sarebbe in tal modo denominato, non perché chi se ne fa portatore è titolare di un interesse necessariamente ‘dipendente’ rispetto a quello azionato in via principale, ma perché tramite questo tipo di intervento non si propongono autonome domande.



Potrebbero interessarti anche: