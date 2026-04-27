La Cassazione chiarisce i limiti dell’art. 55‑quater del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art. 43 CCNL Funzioni Centrali. La sentenza n. 10915 del 24 aprile 2026 della Sezione lavoro interviene su uno dei nodi più delicati della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato: il rapporto tra condanna penale non definitiva, interdizione dai pubblici uffici e licenziamento disciplinare.
Sempre più spesso le amministrazioni si confrontano con situazioni in cui il dipendente pubblico viene colpito da una sentenza penale di primo grado, accompagnata da una pena accessoria particolarmente grave, come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevista anche prima del passaggio in giudicato. Questa condanna consente di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro? La Corte di Cassazione risponde: no agli automatismi espulsivi, anche quando il contratto collettivo prevede espressamente il licenziamento senza preavviso. Il principio di proporzionalità resta imprescindibile. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Due licenziamenti, una condanna penale e un lungo contenzioso
- 2. CCNL, legge e Costituzione
- 3. Nessuna motivazione apparente e nessuna omessa pronuncia
- 4. La sanzione espulsiva non può essere automatica
- 5. Condanna non definitiva e interdizione, quando il rapporto si risolve davvero
- 6. Il “paradosso” dei due procedimenti disciplinari
- 7. Equilibrio tra rigore e garanzie
- 8. Indicazioni operative per amministrazioni, difese e giudici
- 9. Principio di diritto
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1. Due licenziamenti, una condanna penale e un lungo contenzioso
La vicenda avvia dal licenziamento senza preavviso di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intimato il 15 giugno 2023. Il provvedimento si fonda su due elementi:
- l’omessa comunicazione all’Amministrazione dell’esistenza di un procedimento penale e del rinvio a giudizio;
- la condanna penale non definitiva pronunciata dal Tribunale il 21 dicembre 2022, a cinque anni e sei mesi di reclusione, con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L’Amministrazione applica l’art. 43, comma 9, n. 2, lett. e), del CCNL Funzioni Centrali 2019‑2021, ritenendo che tale norma consenta il licenziamento automatico, rimettendo ogni valutazione sulla gravità dei fatti a un distinto procedimento disciplinare, che verrà avviato successivamente e che porterà a un secondo licenziamento. Il lavoratore impugna il primo recesso. Il Tribunale accoglie il ricorso e dispone la reintegra. La Corte d’Appello conferma integralmente la decisione di primo grado. L’Agenzia ricorre per cassazione, mentre il dipendente propone anche ricorso incidentale. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
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2. CCNL, legge e Costituzione
La controversia ruota attorno a tre disposizioni:
- art. 55‑quater del d.lgs. n. 165/2001 che prevede il licenziamento disciplinare nelle ipotesi tipizzate;
- art. 43, comma 9, n. 2, lett. e), CCNL Funzioni Centrali 2019‑2021, che contempla il licenziamento senza preavviso finanche in caso di condanna penale non passata in giudicato, ove accompagnata da interdizione perpetua;
- art. 3 Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 123/2020).
L’Amministrazione sostiene che il contratto collettivo legittimi un meccanismo automatico, e che il giudice non possa sindacare la proporzionalità della sanzione quando il fatto disciplinare coincide con l’esistenza stessa della condanna. La Cassazione rigetta tale ricostruzione, riaffermando il principio secondo cui la previsione normativa o contrattuale del licenziamento “comunque” non elimina il controllo sulla congruità della sanzione.
3. Nessuna motivazione apparente e nessuna omessa pronuncia
In via preliminare, la Corte rigetta i primi motivi del ricorso principale, chiarendo che:
- la motivazione della Corte d’Appello non è meramente apparente, pur fondandosi anche su un rinvio alle argomentazioni del primo giudice;
- il rinvio per relationem è legittimo se accompagnato da una valutazione critica dei motivi di appello;
- non sussiste omessa pronuncia, perché la Corte territoriale ha esaminato, anche implicitamente, tutte le doglianze rilevanti.
Tali precisazioni ribadiscono che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivisitazione del merito, bensì deve rimanere ancorato ai vizi tipici del giudizio di cassazione.
4. La sanzione espulsiva non può essere automatica
Il passaggio più rilevante riguarda il merito disciplinare. La Cassazione richiama la sentenza n. 123/2020 della Corte costituzionale, che ha stabilito un principio di portata generale: la sanzione disciplinare espulsiva deve essere sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto. Ciò vale pure nel pubblico impiego contrattualizzato e anche quando la fonte normativa o contrattuale impiega espressioni apparentemente vincolanti, come “si applica comunque”. Per la Corte l’avverbio “comunque” impedisce alle fonti pattizie di restringere in astratto il potere di licenziamento, ma non esclude il sindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto di tale potere. In altri termini, la legge e il CCNL autorizzano il licenziamento, ma non lo impongono automaticamente.
5. Condanna non definitiva e interdizione, quando il rapporto si risolve davvero
La Cassazione rimarca che solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva è idoneo, di per sé, a determinare l’impossibilità giuridica di proseguire il rapporto di lavoro. Una condanna di primo grado, per quanto grave, non è sufficiente: non è definitiva; non è esecutiva sotto il profilo disciplinare; non elimina la necessità di valutare i fatti, il comportamento del lavoratore, il disvalore concreto della condotta e il nesso con le funzioni svolte. Ne consegue che la produzione in giudizio del solo dispositivo della sentenza penale non assolve l’onere probatorio dell’Amministrazione.
6. Il “paradosso” dei due procedimenti disciplinari
La Corte evidenzia anche l’anomalia della fattispecie: il primo licenziamento non era stato fondato sui fatti oggetto del processo penale, ma sulla sola esistenza della condanna non definitiva. Questo schema, osserva la Cassazione, non consente di superare il vaglio di legittimità, in quanto svuota di contenuto il giudizio di proporzionalità, rinviato a un secondo procedimento. Il giudizio disciplinare, invece, deve precedere la sanzione espulsiva, non seguirla.
7. Equilibrio tra rigore e garanzie
La Corte rigetta il ricorso principale dell’Amministrazione, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale del lavoratore rilevando l’omessa pronuncia sulla salvezza degli effetti della sospensione cautelare, cassa la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
8. Indicazioni operative per amministrazioni, difese e giudici
La sentenza n. 10915/2026 lascia indicazioni:
- per le amministrazioni, la condanna penale non definitiva, anche con interdizione, non legittima scorciatoie disciplinari; occorre un vero procedimento, fondato sui fatti;
- per i difensori, va sempre verificato se la sanzione espulsiva sia stata preceduta da una valutazione in concreto della proporzionalità;
- per i giudici, il sindacato sul licenziamento resta pieno, anche in presenza di formule contrattuali apparentemente vincolanti.
La Cassazione ribadisce che il principio di proporzionalità non è un orpello formale, bensì il cardine del sistema disciplinare nel pubblico impiego. Anche nei casi più gravi, la legalità passa dal rifiuto degli automatismi.
9. Principio di diritto
Nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando il contratto collettivo preveda il licenziamento senza preavviso in ipotesi di condanna penale non definitiva cui consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, deve comunque escludersi ogni automatismo espulsivo. La sanzione disciplinare del licenziamento richiede sempre un autonomo giudizio di proporzionalità e congruità in concreto, da compiersi nel procedimento disciplinare e sindacabile dal giudice, avuto riguardo alla gravità dei fatti, alle circostanze del caso e all’elemento soggettivo. Soltanto il passaggio in giudicato della pena accessoria interdittiva è idoneo di per sé a determinare la cessazione del rapporto di lavoro.
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