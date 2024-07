Liberazione anticipata -Scheda di Diritto

La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario previsto dall’ordinamento giuridico italiano, che consente al detenuto di ottenere una riduzione della pena detentiva in base al comportamento positivo tenuto durante la detenzione.

Il detenuto può accedere alla liberazione anticipata se: 1. Ha tenuto un comportamento regolare e partecipato con diligenza alle attività trattamentali. 2. Non ha subito sanzioni disciplinari gravi durante il periodo di detenzione. 3. Non è considerato socialmente pericoloso.

La riduzione della pena è di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. La richiesta può essere avanzata dal detenuto o dal suo legale di fiducia.

5. Esempi di comportamenti positivi



Tra i comportamenti positivi da tenere per soddisfare le condizioni per la liberazione anticipata ci sono:

-Partecipazione a corsi di formazione professionale.

-Frequentazione di programmi di recupero e riabilitazione.

-Coinvolgimento in attività lavorative o di studio.

-Comportamento rispettoso verso il personale penitenziario e gli altri detenuti.