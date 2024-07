Lettera anonima su percorso professionale dell’interessato: violazione privacy

1. I fatti



Un reclamante chiedeva al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare a Google la rimozione dai risultati reperibili sul motore di ricerca in associazione al proprio nome e cognome, di un URL che rinviava ad una pubblicazione da parte di un blog del contenuto di una lettera anonima che aveva caratteri diffamatori nei suoi confronti.

A tal proposito, il ricorrente affermava che la predetta lettera era priva di firma e nel suo contenuto l’autore anonimo ricostruiva in maniera fantasiosa e infamante la carriera professionale del reclamante. In particolare, l’autore sosteneva che il reclamante partecipasse alla massoneria e fosse vicino ad ambienti mafiose ed avesse ottenuto un primo posto di lavoro presso la pubblica amministrazione grazie alle pressioni di un ministro, ad un curriculum falso e ad una commissione esaminatrice corrotta.

A ciò, il reclamante aggiungeva che tale ricostruzione dell’autore anonimo non aveva alcun riscontro nella realtà e che egli era incensurato e senza alcun carico pendente, né alcun processo a suo carico. Infine, il reclamante evidenziava di non essere un personaggio pubblico e di non rivestire alcuna carica elettiva o che abbia rilievo per i lettori di una testata giornalistica.

Preso atto del reclamo, il Garante invitava Google a, quale titolare del trattamento, a fornire la propria posizione sulla richiesta di deindicizzazione dell’ URL formulata dal reclamante.

La piattaforma americana confermava che la lettera pubblicata nel blog cui rimandava l’URL in questione denunciava l’implicazione del reclamante in contesti mafiosi in ragione di circostanze di cui lo stesso reclamante aveva contestato la veridicità. Tuttavia, il titolare del trattamento sosteneva che non era stato possibile effettuare una valutazione completa del caso, in quanto non vi erano elementi sufficienti e necessari per poter operare il bilanciamento degli interessi in gioco: conseguentemente, Google non aveva potuto valutare se fosse ancora sussistente un interesse pubblico alle notizie contenute nella lettera.

A tal proposito, Google evidenziava che il reclamante aveva svolto recentemente un ruolo di rilevanza pubblica (come emergeva dal blog) e che allo stato non aveva elementi sufficienti ad escludere che lo stesso continuasse ancora a svolgere un ruolo di rilevanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, l’assenza di precedenti nel certificato del casellario giudiziario e nel certificato dei carichi pendenti del reclamante, tali elementi erano del tutto irrilevanti – secondo la piattaforma americana – per la valutazione dell’interesse pubblico della notizia, in quanto non chiarivano comunque le vicende descritte nella lettera contenuta nel blog cui rimandava l’URL in questione.

In considerazione di quanto sopra Google riteneva di non poter compiere il necessario bilanciamento di interessi fra quello del reclamante alla riservatezza e quello del pubblico a conoscere le notizie contenute nella lettera in questione e pertanto si rimetteva alla decisione del Garante.

Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: