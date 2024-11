Lesioni durante l’estrazione di un dente: responsabilità del dentista

Il dentista risponde delle lesioni causate al paziente durante l’estrazione di un dente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: i danni durante l’estrazione di un dente

Una paziente di un dentista adiva il tribunale campano per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un errato intervento di estrazione dentaria posta in essere dal sanitario.

In particolare, la paziente sosteneva che, essendo stata affetta da un edema nello zigomo sinistro, si recava dal dentista per una visita, all’esito della quale il sanitario decideva prima di praticare una apertura della camera pulpare del dente n. 26, senza però effettuare una terapia canalare dello stesso, e all’esito di una seconda visita di eseguire l’estrazione del dente, con applicazione di punti di sutura che venivano poi rimossi dopo qualche giorno.

Successivamente all’estrazione del dente, la paziente iniziava ad avvertire difficoltà nella masticazione, forte dolore e fastidi vari nella parte sinistra della mascella; inoltre l’edema allo zigomo sinistro aumentava e veniva rinvenuto in bocca del pus maleodorante.

Pertanto, la paziente si sottoponeva ad una visita presso uno specialista, il quale diagnosticava una sinusite di natura odontogena con una fistola oroantrale, e conseguentemente la paziente era costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico per chiudere la predetta fistola.

Parte attrice addebitava quindi al dentista la responsabilità per le lesioni subite, in quanto l'estrazione del dente avrebbe richiesto una maggiore e più attenta valutazione, al fine di evitare di asportare il fondo osseo dell'alveolo e quindi evitare di creare la fistola oro-antrale. L'attrice lamentava quindi danni relativi alla presenza di problemi nella chiusura del morso, per il mancato appoggio contrapposto durante la masticazione.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il tribunale ha precisato che la responsabilità del dentista, nel caso in esame, è di natura contrattuale, in quanto si tratta di prestazioni rese dal convenuto in qualità di libero professionista.

Nella responsabilità contrattuale di carattere sanitario, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica oppure dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento nonché del relativo nesso di causalità con la condotta dei sanitari (sia essa commissiva o omissiva). Il criterio da adottare per verificare la sussistenza del predetto nesso di causalità è quello del “più probabile che non”.

Invece, a carico dell’obbligato, grava la successiva prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevedibile ed inevitabile.

In altri termini, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, idonee a porsi come causa o concausa del danno; mentre il danneggiante dovrà dimostrare che non può essergli mosso alcun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia oppure che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Pertanto, la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione che implica problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa e comunque, in tal caso, il danneggiante dovrà provare che la prestazione era particolarmente complessa.

In applicazione di tali principi, la paziente deve fornire la prova del rapporto contrattuale con il dentista e dell’aggravamento della sua situazione patologica (alla mandibola / zigomo sinistro), nonché del nesso di causalità con l’estrazione del dente posta in essere dal dentista. Una volta assolta questa prova, resterebbe a carico del convenuto la prova che l’estrazione del dente era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti problematici avuti dalla paziente erano stati determinati da un evento imprevedibile o comunque inevitabile.



