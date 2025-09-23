Legittimità della riapertura dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma telematica

Il TAR Firenze, con la sentenza n. 266 del 17 febbraio 2025, si è pronunciato sulla legittimità della riapertura dei termini di gara a seguito di un malfunzionamento della piattaforma telematica per la presentazione delle offerte . Il caso riguardava una procedura indetta da Acquedotto del Fiora S.p.A., in cui alcuni operatori economici avevano incontrato difficoltà nel caricamento delle offerte. Il tribunale ha evidenziato che la riapertura dei termini è legittima se il disservizio è imputabile alla stazione appaltante e se sono rispettati i principi di par condicio, correttezza e buona fede . La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche.

1. Legittimità della riapertura dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma



Il Tar Firenze, Sezione IV, del 17/02/2025, n. 266, si è pronunciato sulla legittimità della riapertura dei termini di gara per consentire la partecipazione a tutti gli operatori economici in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Con bando pubblicato in data 7 giugno 2024, Acquedotto del Fiora s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed affidata al portale acquisti del gruppo ACEA, relativa alla stipulazione di un accordo quadro.

In data 24 giugno 2024, la ricorrente, Grossetana Chimica s.r.l., riceveva una comunicazione della Stazione appaltante che invitava tutti i concorrenti a non “compilare ed allegare alcun D.G.U.E….essendo stato ravvisato un errore materiale del D.G.U.E. allegato (trattasi infatti di D.G.U.E. relativo ad un’altra procedura di gara)”, risultando del tutto sufficiente la sola “compilazione della Busta di qualifica, strutturata con criteri del tutto analoghi al D.G.U.E.”.

La ricorrente predisponeva quindi la propria domanda e tentava di caricarla sul sistema e, non riuscendovi per via di un malfunzionamento dello stesso, contattava l’Help desk della Stazione appaltante, il quale consigliava di caricare comunque il D.G.U.E.; alla fine, la domanda di partecipazione alla procedura era caricata sul sistema alle 8:31 del 26 giugno 2024 (quindi, nel termine previsto per la presentazione delle domande che scadeva alle 9:00 della medesima giornata) ed alle 8:38 era presentata altra domanda da parte della Toscochimica s.p.a., altra società concorrente.

Alle 9:47 del 26 giugno 2024, era pubblicata sul portale Acea una nota che comunicava la riapertura della procedura di gara, al fine di consentire la presentazione di altre eventuali offerte, fino alle 10:30 del medesimo giorno ed “a seguito di un disservizio del presente portale di gara comunicato da alcuni operatori economici e verificato …(dalla) stazione appaltante”.

A seguito della riapertura del termine di partecipazione alla gara, anche Inpec Chimici s.r.l. presentava un’offerta, alle 10:04 del 26 giugno 2024, che risultava poi prima in graduatoria e conseguiva l’aggiudicazione, con la determinazione 9 agosto 2024 n. 20916 dell’Amministratore delegato di Acquedotto del Fiora s.p.a.

A tale fine, la ricorrente ha impugnato gli atti sulla base delle seguenti censure:

violazione art. 25, 2° comma del codice dei contratti pubblici, eccesso di potere per arbitrarietà e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del codice di contratti pubblici e artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione art.6 del bando di gara, quale lex specialis di gara;

violazione, sotto un ulteriore profilo, dell’art. 25, 2° comma del codice dei contratti pubblici, violazione del principio di autoresponsabilità, eccesso di potere per arbitrarietà e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria ed assenza di motivazione, violazione artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del codice di contratti pubblici e artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del bando di gara, quale lex specialis di gara;

violazione del bando di gara, quale lex specialis della procedura. eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione;

violazione del bando di gara, quale lex specialis della procedura, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione sotto ulteriore profilo.

Per quanto interessa in questa sede, il TAR Firenze ha rilevato che al centro dell’intera problematica vi è la previsione di cui all’art 25, 2° comma, ult. parte del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che reca una previsione dal seguente tenore: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

Con tutta evidenza, si tratta di una previsione dal contenuto “aperto” e che si limita a prevedere l’obbligo delle “piattaforme di e-procurement …(di) assicurare la parità di accesso degli operatori e la partecipazione alla gara degli stessi, anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme”[1] e non reca un qualche esclusivo riferimento, come prospettato da parte ricorrente, all’istituto della proroga del termine, che costituisce solo uno dei modi idonei a determinare il “risultato utile” costituito dall’attribuzione, a tutti gli operatori interessati, della possibilità di partecipare alla procedura in condizioni di parità con gli altri concorrenti.