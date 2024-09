Le servitù prediali -Scheda di Diritto

Le servitù prediali costituiscono una delle categorie principali dei diritti reali limitati, regolamentati dal Codice civile italiano. Esse riguardano un vincolo imposto su un fondo (detto fondo servente) a vantaggio di un altro fondo (detto fondo dominante). Si tratta di un diritto collegato ai terreni e non alle persone, con l’obiettivo di soddisfare un bisogno permanente del fondo dominante. La natura prediale delle servitù indica che i soggetti coinvolti sono fondi e non persone fisiche.

L’articolo 1027 del Codice civile definisce la servitù prediale come “il peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”. In questa disposizione vengono enunciati due concetti fondamentali:

Le servitù prediali possono essere classificate in diverse tipologie in base a vari criteri:

6. Considerazioni pratiche



Le servitù prediali sono strumenti giuridici essenziali nella regolazione dei rapporti tra fondi contigui, in quanto permettono di bilanciare le esigenze dei diversi proprietari, garantendo la fruizione ottimale dei beni immobili. Tuttavia, è importante che le parti coinvolte comprendano appieno gli effetti e i limiti di tali diritti per evitare conflitti e per sfruttare al meglio le potenzialità dei loro fondi.

In fase di acquisto di un immobile o di un terreno, è sempre consigliabile verificare la presenza di eventuali servitù gravanti sul bene, così da evitare sorprese future. Un’attenta analisi delle servitù già costituite e una gestione oculata di quelle da costituire possono contribuire a preservare e aumentare il valore del fondo, garantendo al contempo la sua piena fruibilità.