La tutela cautelare nell’arbitrato: una panoramica

Di indubbio rilievo risulta essere la facoltà riconosciuta agli arbitri rituali di emanare provvedimenti cautelari, prerogativa che, prima della riforma, era riservata esclusivamente al Giudice ordinario. La tradizionale esclusione degli arbitri da tale ambito di competenza ha costituito per lungo tempo un significativo ostacolo allo sviluppo degli arbitrati commerciali internazionali in Italia.

1. Competenza cautelare in capo agli arbitri

Con la riforma, si colma finalmente una lacuna rispetto ad altri ordinamenti europei, quali Francia, Svizzera, Germania e Belgio, nonché al regime previsto a livello internazionale, come sancito dall'art. 19 della UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, che conferisce ai Tribunali arbitrali la facoltà di adottare misure cautelari. Tale riconoscimento, tuttavia risulta mitigato dall'introduzione di meccanismi di bilanciamento di notevole rilevanza. Infatti, ai sensi del riformato art. 818 c.p.c., gli arbitri possono disporre misure cautelari soltanto qualora sia espressamente previsto dalla volontà delle parti, manifestata attraverso una clausola compromissoria che rimandi ad un regolamento arbitrale che contempli tale facoltà, ovvero mediante una pattuizione separata e successiva, purché anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. Tale previsione, al fine di definire in modo chiaro il perimetro e i limiti dei poteri attribuiti agli arbitri deve risultare per iscritto. Specificamente, il termine ultimo entro cui conferire tale facoltà coinciderebbe non con la costituzione del collegio arbitrale [1], ma con la notificazione della domanda arbitrale. Tali limitazioni, tuttavia, appaiono di dubbia adeguatezza e, anzi, rischiano di costituire un serio freno alla diffusione della competenza cautelare in ambito arbitrale. Sul piano pratico, infatti, è alquanto improbabile che le parti, nella fase di stipula della convenzione arbitrale, si soffermino ad affrontare tale specifica pattuizione. Più opportuno sarebbe stato introdurre un potere cautelare generale in capo agli arbitri, come avviene in numerosi ordinamenti stranieri tra cui la previsione dell'art. 183, comma 1, della legge svizzera di diritto internazionale privato, che attribuisce agli arbitri una competenza cautelare ampia e ben definita; analogamente, il Arbitration Act del 1996 in Inghilterra, attraverso le sezioni 38 e 39, ha introdotto disposizioni che rafforzano l'autorità degli arbitri in materia cautelare- in particolare, la sezione 38, rubricata "General powers exercisable by the tribunal", conferisce agli arbitri una potestà generica di emettere misure cautelari, garantendo così un'efficace protezione degli interessi delle parti nel contesto del procedimento arbitrale). Al contrario, il sistema introdotto dalla recente riforma italiana introduce non un riconoscimento generalizzato di tale prerogativa in capo agli arbitri, bensì di una facoltà rimessa alla volontà delle parti. In sintesi, la normativa attuale assegna alle parti una posizione di assoluto rilievo, permettendo loro di configurare il perimetro del potere cautelare arbitrale, ma senza garantire un'effettiva omogeneità nell'esercizio di tale funzione, lasciando agli arbitri un ruolo subordinato alla previa pattuizione delle parti stesse. Il nuovo art. 818 c.p.c. specifica, inoltre, che la competenza cautelare conferita agli arbitri assume carattere esclusivo, così da impedire una sovrapposizione di competenze con il Giudice ordinario una volta accettato l'incarico arbitrale o costituito il collegio. Come previsto dall'art. 669 quinquies c.p.c. fino alla costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare deve essere presentata al giudice competente. Tale disposizione risolve, in combinato disposto con il comma 2 dell'art. 818 c.p.c., la questione della tutela cautelare interinale durante il periodo antecedente alla formazione del collegio arbitrale. Affidare tale competenza al giudice ordinario evita, inoltre, il rischio di sovrapposizioni nella valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché possibili duplicazioni nelle decisioni, soprattutto in caso di reclamo. Gli arbitri possono emettere provvedimenti cautelari anche inaudita altera parte, [2] conformemente a quanto previsto dall'art. 669 sexies c.p.c. [3].

2. Il reclamo contro i provvedimenti cautelari

L’art. 818 bis c.p.c. introduce il reclamo contro i provvedimenti cautelari emanati dagli arbitri, disponendo che tale mezzo di impugnazione venga proposto alla Corte d’Appello del distretto in cui ha sede l’arbitrato. Il termine per proporre reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla pronuncia del provvedimento se avvenuta in udienza, oppure dalla sua comunicazione, qualora l’ordinanza, sia essa di accoglimento o di rigetto, venga emessa a seguito dello scioglimento di una riserva [4]. I motivi del reclamo sono limitati agli errori procedurali ai sensi dell’art. 829, comma 1, c.p.c. [5], nonché alla contrarietà all’ordine pubblico, escludendo così ogni valutazione nel merito della controversia. Tale impostazione legislativa, benché finalizzata a circoscrivere il controllo giurisdizionale, si rivela eccessivamente restrittiva, non consentendo una contestazione sul requisito del periculum in mora.



3. Esecuzione delle misure cautelari

Infine, l’esecuzione delle misure cautelari adottate dagli arbitri è devoluta al tribunale del luogo ove ha sede l’arbitrato, ai sensi dell’art. 818 ter c.p.c. Anche per i provvedimenti cautelari resi nell’ambito di arbitrati con sede all’estero, la competenza per l’attuazione è attribuita al Tribunale del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito, senza necessità di un procedimento volto all’exequatur [6]. Tale previsione solleva alcune perplessità, in quanto potrebbe risultare più coerente attribuire agli arbitri una competenza che si estenda alle modalità di attuazione dei propri provvedimenti, lasciando ai giudici ordinari esclusivamente l’attività coercitiva. In definitiva, nonostante i significativi passi avanti compiuti dalla riforma, la tutela cautelare in sede arbitrale rimane subordinata al ricorso al Giudice ordinario per l’esecuzione coercitiva delle misure. Attribuire agli arbitri una competenza più ampia in materia di attuazione avrebbe senz’altro rafforzato l’efficacia delle misure cautelari emesse nell’ambito del procedimento arbitrale.