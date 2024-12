Il Med-Arb (Mediazione e Arbitrato) – Scheda di Diritto

2. Normativa di riferimento per mediazione ed arbitrato



In Italia, il Med-Arb non è espressamente disciplinato dalla legge ma trova legittimazione nel principio di autonomia contrattuale sancito dall’articolo 1322 del Codice Civile. La disciplina di mediazione e arbitrato può essere applicata in maniera combinata:

Mediazione: Regolata dal D.Lgs. 28/2010.

Arbitrato: Regolato dal Codice di Procedura Civile (artt. 806 e ss.).

Le parti possono definire i dettagli del procedimento Med-Arb in un accordo scritto, specificando le modalità di transizione tra le due fasi.