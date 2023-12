Valutazione costi e benefici, tassazione, risarcimento dei danni, recupero di denaro: le questioni economiche dell’arbitrato.



1. Questioni economiche dell’arbitrato: premessa

Cresce ogni anno, in media del 10%, il ricorso all’arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, sia da parte di grandi imprese che di imprese di dimensioni più modeste, grazie alle caratteristiche di questo strumento di poter risolvere le liti in tempi certi e rapidi.

Del resto, l’incertezza e le lungaggini delle controversie sono particolarmente dannose per le attività imprenditoriali, in particolare in termini di investimenti futuri e di previsioni di occupazione.

L’interazione tra diritto ed economia è sempre più stretta e gli arbitri e i consulenti legali sono chiamati a gestire anche questioni economiche complesse.

Sono, infatti, molteplici le considerazioni che un’impresa deve affrontare, sia prima di avviare un arbitrato che successivamente in sede di richiesta del risarcimento del danno o per recuperare quanto deciso dagli arbitri. Per esempio, occorre procedere ad un’accurata analisi sui costi, sui rischi e sui benefici connessi, sugli aspetti fiscali, sul reperimento dei beni e sul finanziamento dell’esecuzione.

Questi argomenti sono di estrema rilevanza: un’approfondita quantificazione dei danni e una solida giustificazione da parte degli avvocati dell’esistenza e dell’ammontare dei danni possono avere un impatto considerevole sulle conclusioni a cui giungono i tribunali arbitrali.



2. Quantificazione del danno

Una tempestiva e puntuale determinazione dei danni costituisce un ottimo punto di partenza in quei procedimenti volti alla risoluzione di una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di danni subiti da una parte ad opera dell’altra. Per quanto riguarda i fattori di costo, essi possono riguardare diversi aspetti in relazione alle controversie, come il costo delle clausole arbitrali (in termini di negoziazione, numero di arbitri, costi istituzionali, ecc.), la gestione delle aspettative di amministratori e contabili, la considerazione di potenziali domande riconvenzionali e l’analisi costi-benefici in termini di esecuzione prevista. Inoltre, sul tema della quantificazione del danno, le parti sono spesso criticate dai tribunali arbitrali per il loro approccio: la lamentela più comune è la mancanza di prove, seguita dalla formulazione di ipotesi di fondo errate o poco convincenti, dall’inosservanza delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova e dalla presentazione di richieste speculative. Il supporto che un esperto di risarcimento danni può dare la considerazione e il superamento delle principali critiche che vengono regolarmente espresse dai tribunali arbitrali in materia di risarcimento danni. Tuttavia, non è possibile per un esperto svolgere questo compito senza l’efficace supporto di un legale, poiché l’interazione tra questioni giuridiche ed economiche è fondamentale.

3. Profili fiscali e valutari

Altri temi da tenere in considerazione sono gli aspetti sulla tassazione, sulla valuta e sugli interessi di preammortamento nei risarcimenti danni: iprofili fiscali e valutari possono avere un effetto significativo (sovracompensazione o sottocompensazione) sull’importo netto del risarcimento ricevuto. Allo stesso modo, gli interessi possono costituire una parte significativa del risarcimento totale.

4. Finanziamento del contenzioso

Vincere un arbitrato senza ottenere quanto stabilito dal Tribunale è di scarsa soddisfazione: è fondamentale quindi essere pronti all’eventuale esecuzione, pensando anche all’individuazione degli asset del debitore. L’istituto del TPF (Third Party Funding), non ancora particolarmente diffuso in Italia ma in crescita, può essere di supporto per questo scopo.

