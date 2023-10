La famiglia monogenitoriale o monoparentale per la legge

1. Che cosa significa famiglia monogenitoriale o monoparentale



Con famiglia a genitore unico o anche educatore unico si definisce la situazione nella quale un unico genitore si prende carico dell’educazione dei figli minorenni.

Sono padri e madri divorziati, celibi, vedovi, separati da molto tempo e che non vivono insieme a un altro adulto in una comunità domestica comune.

Il bambino ha come unica persona alla quale rivolgersi il genitore che vive con lui, mentre con l’altro genitore spesso ci sono esclusivamente contatti di visita sporadici che, in caso di contenzioso, possono essere chiariti dal Tribunale di famiglia.

Nonostante entrambi i genitori abbiano il diritto di sostegno (sostegno genitoriale) in senso giuridico, non il diritto di regolamento di soggiorno, che dall’ 1 luglio 1998 nella Repubblica Federale di Germania anche dopo un divorzio costituisce il caso più normale, il bambino vive di solito presso uno dei due genitori, che ne esercita di fatto l’unica funzione di “allevarli”.

Gli educatori unici hanno, se l’altro genitore non adempia al suo obbligo di alimenti anche irregolarmente, per bambini sotto i 12 anni il diritto all’acconto sul sostentamento.

La situazione tributaria degli educatori unici è diventata meno a buon mercato dopo una decisione del Tribunale Costituzionale Federale.

Gli educatori unici sono genitori nel quale nucleo familiare vivono ancora altre persone maggiorenni, ad esempio, nonni del figlio o della figlia, coniugi non sposati, o altri.

In questi contesti uno dei genitori ha il diritto di sostentamento giuridico e l’obbligo di allevare i figli, mentre le altre persone di una famiglia plurigenerazionale, o del tipo patchwork, sono impegnate regolarmente alle misure di allevamento.

Gli educatori unici vivono più spesso come genitori sposati al di sotto della soglia di povertà, perché non ci sono entrate del coniuge.

In Italia, l’assegno è di solito erogato da Comuni o Province, secondo regolamenti decisi dai singoli enti locali, senza nessuna uniformità di regole a livello nazionale.

La legge prevede che a ogni madre sia dovuto un contributo una tantum alla nascita del figlio di circa 1.500 euro.

In merito ai contributi per le ragazze madri, secondo la legge italiana a una donna non è dovuto niente, neanche se è minorenne e non dispone di un reddito adeguato al mantenimento del figlio, lo stesso vale per il padre in difficoltà economiche, se la madre dà il figlio in affido e padre che accetta di riconoscerlo, né nel caso di sopraggiunta morte di uno dei genitori biologici.

I contributi erano previsti dall’articolo 4 lettera c) del R.D.L. n.798/1927, abrogato con il “Taglialeggi”, con competenza conferita prima alle Province dalla Legge n. 67 del 18/03/1993, e poi ai Comuni con l’articolo 56 commi 1 e 2 della Legge 11 del 23/10/2007, sempre in assenza di un quadro normativo armonico dei requisiti e dei benefici.

Tra i requisiti non necessariamente è previsto il mancato riconoscimento paterno, la richiesta giudiziale di un accertamento di paternità verso i padri presunti, oppure il risarcimento da parte del padre biologico del contributo per una ragazza madre in caso di successivo riconoscimento del figlio naturale.

I regolamenti degli enti locali prendono in considerazione requisiti come l’età e il reddito del genitore, cumulati con il reddito eventuale del figlio.

In molti casi il diritto al sussidio viene esteso alle donne in difficoltà economiche senza un preciso requisito di età, oppure anche ai padri biologici a patto che l’altro partner non abbia riconosciuto legalmente il figlio all’atto della nascita.

Per prevenire gli abusi, il sussidio è limitato ai figli riconosciuti legalmente esclusivamente da uno dei genitori biologici, che in genere è la madre, escludendo in questo modo dal contributo quelle coppie che convivono e che in passato evitavano di sposarsi, per non cumulare i redditi e rientrare nelle fasce degli aventi diritto.



