1. Il principio della bigenitorialità

Il principio di bigenitorialità è una presunzione legale in base alla quale si ritiene che un bambino sia detentore del diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso gli stessi siano separati o divorziati, quando non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Il diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per il quale non può e non deve essere condizionato da una separazione.

Su di lui non si può fare ricadere la responsabilità di determinate scelte di separazione dei genitori.

Il concetto di bigenitorialità o di genitorialità condivisa esiste da tempo in diverse discipline, ma per molto tempo veniva utilizzato prevalentemente in relazione alle famiglie unite.

Dopo la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia tenutasi a New York nel 1998, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha diritto di avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se loro si separano.

Mentre questo principio prendeva piede, il concetto di bigenitorialità è stato esteso anche alla famiglia separata.

In relazione all’Italia, il principio della bigenitorialità fu introdotto con la legge 54/2006.

Secondo la Corte Europea per i Diritti dell’Uuomo l’Italia non ha predisposto un sistema giuridico (e amministrativo) adeguato per garantire questo principio.

Anche se il principio sia stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 28723/2020, la stessa Cassazione, con Sentenza del 24 marzo 2022, ha sancito che il diritto alla bigenitorialità è sempre subordinato a quello del benessere del minorenne e, non esiste obbligo di darvi corso.

