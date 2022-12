La “circolazione” della prova scientifica

L’ultimo comma dell’art. 238 c.p.p. è stato oggetto di una pronuncia della Corte di cassazione la quale ha statuito che “In caso di dichiarazioni rese in altro procedimento ex art. 238 c.p.p., comma 5, c.p.p., ovvero assunte da giudice in diversa composizione, nonché in incidente probatorio disposto nello stesso procedimento, la richiesta delle parti di ripetere l’esame deve essere valutata dal giudice che può denegarla per manifesta superfluità della rinnovazione”, Cass., Sez. V, 24 novembre 2020, Costantino.