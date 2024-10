L’impresa individuale -Scheda di Diritto

L’impresa individuale è una delle forme di organizzazione economica più semplici e diffuse nel diritto italiano, caratterizzata dalla presenza di un unico titolare che gestisce e assume il rischio d’impresa. Questa tipologia imprenditoriale, disciplinata dal Codice Civile, ha peculiarità che la rendono adatta per piccole attività commerciali, artigianali o di servizi, essendo accessibile anche senza elevati capitali iniziali. Di seguito, analizziamo le principali caratteristiche, i requisiti, e i vantaggi e svantaggi di questa forma di impresa.

1. Definizione e requisiti di costituzione



Un’impresa individuale è definita come l’attività economica organizzata dal singolo imprenditore per la produzione o lo scambio di beni o servizi, con l’obiettivo di generare profitto. Per avviare un’impresa individuale, il titolare deve rispettare alcuni passaggi burocratici fondamentali: