L’atto pubblico -Scheda di Diritto

1. I caratteri



Gli atti pubblici fanno prova legale.

In questo contesto, il fatto o l’atto è dallo stesso provato e il giudice non deve procedere a nessuna valutazione di discrezione.

La controparte ha la facoltà di contestarne l’attendibilità potendolo privare della sua efficacia di prova.

In alcuni ordinamenti europei, per menzionarne uno, in Germania, fornisce la prova contraria, mentre in altri, come ad esempio in Francia, e in Italia, viene attuato attraverso un procedimento speciale chiamato querela di falso in atto pubblico nei confronti del pubblico ufficiale.

La maggior parte degli ordinamenti facenti parte del Civil Law, ad eccezione dei paesi del Nord Europa, Svezia, Finlandia e Danimarca, conosce una determinata specie di atti pubblici, vale a dire, gli atti notarili, che vengono redatti da un notaio, libero professionista che esercita la sua funzione pubblica in privato.

Negli ordinamenti di Germania e Brasile ha una funzione pubblica e qualsiasi contratto o atto giuridico privato, salvo alcuni per i quali hanno una forma speciale, come i matrimonio, può essere effettuato nella forma dell’atto pubblico al quale partecipa un notaio.

Questa forma, per determinati atti, viene imposta da parte dell’ordinamento, ai fini della validità della prova.

Negli ordinamenti di Common Law e nei paesi del Nord Europa, hanno natura di atti pubblici esclusivamente i documenti che contengono gli atti giuridici attraverso i quali gli uffici pubblici esercitano le loro funzioni.

In questi ordinamenti non esiste la figura del notaio e non è possibile redigere atti giuridici privati nella forma di atti pubblici.

E’ possibile autenticare la firma, come anche negli ordinamenti di Civil Law, che si limitano all’astrazione della provenienza dalla persona che l’ha apposta e che, negli ordinamenti di Common Law, può essere fatta dal notary public, una figura diversa dal notaio cosiddetto “latino” dei paesi di Civil Law.



