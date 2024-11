Interpretazione disposizioni testamentarie: chiarimenti

L’opera vuole essere una valida guida per il professionista che si trova ad affrontare le problematiche relative alla successione ereditaria e alle donazioni.Con un pratico FORMULARIO in ogni capitolo e con una struttura di agevole consultazione tramite le SEZIONI DI SINTESI, il volume si rivela uno strumento indispensabile e utile per una ricerca rapida della soluzione da adottare nel singolo caso di specie.Tutti i commenti sono accompagnati dalla GIURISPRUDENZA di riferimento più recente, in modo da supportare l’avvocato nello studio della casistica rilevante.La sezione delle F.A.Q. (Domande Frequenti) riporta risposte a quesiti che con maggior frequenza vengono rivolti al professionista in sede di prima consultazione.Riccardo MazzonAvvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

2. Le decisioni di primo e secondo grado



In primo grado, il Tribunale ha ordinato la divisione del patrimonio mobiliare in base a una CTU, attribuendo a ciascun erede le quote spettanti e, per l’effetto, rigettando le pretese del nipote che rivendicava alcuni beni per usucapione. Secondo il Tribunale, infatti, il patrimonio doveva essere diviso in base alle disposizioni testamentarie e alle quote stabilite, e le operazioni del nipote non potevano essere considerate conformi alla volontà della defunta.

In appello, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che la divisione patrimoniale dovesse seguire i criteri disposti dal Tribunale e considerare le operazioni del nipote come lesive della massa ereditaria. La Corte d’Appello ha quindi respinto l’impugnazione proposta dall’erede, confermando che la suddivisione dei beni avvenisse secondo le quote previste e i criteri delineati dalla consulenza tecnica d’ufficio.



