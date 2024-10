Quota di legittima e onere della prova in atti successori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27580/2024, ha toccato alcuni aspetti di rilievo in materia successoria, con particolare riguardo alla tutela della quota di legittima, l’onere della prova e la collazione dei beni nell’ambito di atti successori dissimulatori.



Corte di Cassazione-Sez. II Civ.- sent. n. 27580 del 24-10-2024 20241024_snciv@s20@a2024@n27580@tS.clean_.pdf 170 KB

1. La vicenda processuale

Il caso è nato dalla successione di un de cuius che, in vita, aveva trasferito alcuni beni immobili a favore di familiari, formalmente come vendite. Gli eredi legittimari hanno contestato questi atti, sostenendo che fossero donazioni nascoste e che alcuni eredi stessero ricevendo più del dovuto, in violazione delle quote di legittima destinate a ciascun legittimario. Per questo, hanno chiesto che le vendite fossero annullate e che i beni venissero redistribuiti correttamente tra tutti gli eredi. In primo grado, il Tribunale di Pescara aveva respinto la richiesta degli eredi legittimari, considerando valide le vendite. Tuttavia, la Corte d’Appello dell’Aquila ha ribaltato questa decisione, dichiarando nulli gli atti e accogliendo le richieste dei legittimari. I convenuti, quindi, hanno fatto ricorso in Cassazione.

2. Donazione simulata

La II Sez. Civ. della Corte di Cassazione ha confermato che, anche se un atto appare come una vendita, può essere considerato nullo se si dimostra che era inteso come una donazione. La Corte ha ribadito che, in tema di eredità, per essere valida, una donazione deve seguire una precisa forma legale ovvero l’atto pubblico, altrimenti viene considerata nulla. Nel caso in esame, la Cassazione ha notato che la sproporzione tra il prezzo dichiarato e il valore reale dell’immobile e il legame familiare tra il de cuius e i beneficiari erano indizi sufficienti per stabilire che si trattava di una donazione simulata.



3. Onere della prova sulla quota di legittima

Un altro tema affrontata dalla sentenza è la “riunione fittizia,” che permette di sommare ai beni rimasti alla morte del de cuius, anche quelli donati in vita, per verificare se l’eredità rispetti le quote di legittima spettanti agli eredi. La Cassazione ha chiarito che, per dimostrare che la propria quota è stata ridotta, non è necessario fornire un calcolo preciso; basta invece mostrare, anche tramite indizi, che ci sono stati trasferimenti che riducono la quota del legittimario. Inoltre, i giudici hanno stabilito che il legittimario non deve dimostrare con esattezza matematica la lesione della sua quota, ma può presentare indizi, come la sproporzione tra il prezzo della vendita e il valore reale o il rapporto tra le parti, che dimostrino che si trattava di una donazione. La Corte ha anche specificato che le prove devono essere esposte in modo chiaro fin dall’inizio del processo, per permettere al giudice di valutare correttamente le richieste del legittimario.



4. Migliorie sugli beni immobili

Infine, la Cassazione ha chiarito come devono essere trattate le migliorie apportate da un erede su un bene ereditario. La Corte ha deciso che, sebbene le migliorie aumentino il valore dell’immobile, danno diritto solo a un rimborso proporzionale e non a una compensazione totale. L’assunto si basa sul principio di “accessione”, secondo cui le migliorie diventano parte del bene e devono essere considerate nel valore complessivo senza favorire eccessivamente chi ha sostenuto le spese per migliorarle.