Eredità digitale: il decalogo dal Consiglio Nazionale del Notariato

Fino a qualche anno fa, parlare di eredità significava occuparsi di immobili, conti bancari e beni materiali. Oggi, però, il nostro patrimonio non è più solo fisico: viviamo e lavoriamo sempre più online, accumulando dati, account, investimenti digitali e contenuti di valore. Questo significa che, alla nostra scomparsa, lasceremo dietro di noi un’eredità digitale, che potrebbe diventare inaccessibile, andare perduta o, peggio, finire in complesse dispute legali.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, consapevole di questa nuova sfida, ha pubblicato un decalogo per aiutare i cittadini a capire come gestire il proprio patrimonio digitale post mortem. La realtà, infatti, è che non esiste ancora una normativa specifica in Italia e in Europa: chi non si organizza per tempo rischia di lasciare ai propri eredi più problemi che risorse. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni, e per approfondire ulteriormente la materia abbiamo organizzato il corso di formazione Eredità giacente – Dai presupposti alla chiusura del procedimento.

Scarica il decalogo in PDF decalogo-eredita-digitale.pdf 167 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Cos’è l’eredità digitale e perché è importante

L’eredità digitale comprende un insieme vastissimo di risorse, molte delle quali hanno un valore sia personale che economico. Alcuni esempi? Account email e social network (Google, Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn).

(Google, Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn). File e documenti archiviati in cloud (Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive).

(Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive). Siti web e domini registrati a nome dell’interessato.

a nome dell’interessato. Portafogli di criptovalute e conti di pagamento elettronici (Binance, PayPal, Satispay).

(Binance, PayPal, Satispay). Investimenti finanziari online .

. Abbonamenti a servizi digitali (Netflix, Spotify, Office 365). Ma perché preoccuparsi ora? Il motivo è semplice: senza disposizioni chiare, molte di queste risorse potrebbero diventare irrecuperabili o creare problemi agli eredi. Basti pensare agli account social: alcuni prevedono la possibilità di trasformare il profilo in un “account commemorativo”, altri invece cancellano tutti i dati alla morte dell’utente, senza possibilità di recupero. Lo stesso vale per le criptovalute: senza le credenziali per accedere al wallet, i fondi andranno persi per sempre. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.

FORMATO CARTACEO Come gestire l’eredità giacente Il presente volume vuole offrire una pratica guida all’operatore che intenda affacciarsi al non sempre agevole incarico di curatore dell’eredità giacente. Attraverso il confronto delle linee guida e la ricognizione delle prassi in uso in numerosi uffici giudiziari, il lettore viene guidato lungo tutto l’iter del procedimento di giacenza ereditaria, dai suoi presupposti alla sua conclusione, fino alle problematiche e questioni più frequenti che si manifestano nelle fasi successive alla chiusura. L’utilità di una raccolta organica risponde all’esigenza di proporre le migliori prassi forensi e mappare le procedure che spesso differiscono in modo significativo all’interno dei singoli distretti giudiziari. Completano il volume un Formulario, disponibile anche online in formato editabile, e una sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti. Maria SchettinoAvvocato, curatore di eredità giacente presso il Tribunale di Milano. Consulente esterno sul territorio nazionale e patrocinante nei contenziosi giudiziali in ambito successorio e di curatele di eredità giacente.Rosa Anna FumarolaCuratore di eredità giacente presso il Tribunale di Milano. Consulente esterno sul territorio nazionale e patrocinante nei contenziosi tributari in materia di imposte di successione. Maria Schettino, Rosa Anna Fumarola | Maggioli Editore 2025 24.70 € Scopri di più

2. Quali strumenti esistono per gestire l’eredità digitale?

Il Notariato suggerisce due strumenti principali per pianificare il destino dei propri beni digitali: Mandato post mortem

Si tratta di un accordo con una persona di fiducia, a cui si affidano username e password con istruzioni chiare su cosa fare dopo il decesso. Il mandato post mortem è valido per i dati e le risorse digitali con valore affettivo o personale , come foto, video, email e archivi di famiglia. Tuttavia, non è sempre sufficiente per beni con valore economico.

Si tratta di un accordo con una persona di fiducia, a cui si affidano username e password con istruzioni chiare su cosa fare dopo il decesso. Il mandato post mortem è valido per i dati e le risorse digitali , come foto, video, email e archivi di famiglia. Tuttavia, non è sempre sufficiente per beni con valore economico. Testamento digitale

È lo strumento più sicuro per garantire che le risorse digitali vengano trasmesse correttamente agli eredi. Nel testamento è possibile indicare chi avrà diritto di accesso a conti, file e piattaforme online. È particolarmente utile per chi possiede portafogli di criptovalute, conti online e siti web con valore economico. Affidare la password di un account a qualcuno non significa trasmettere la proprietà del bene digitale. Usare le credenziali di un defunto senza autorizzazione potrebbe addirittura configurare un reato, motivo per cui è fondamentale predisporre disposizioni chiare e valide legalmente.

3. Cosa NON si può lasciare in eredità?

Non tutti i beni digitali sono trasmissibili agli eredi. Alcuni non fanno parte del patrimonio ereditabile, tra cui: Abbonamenti a servizi digitali (Netflix, Spotify, Office 365). Questi sono concessi in licenza d’uso personale e cessano con la morte dell’intestatario.

(Netflix, Spotify, Office 365). Questi sono concessi in licenza d’uso personale e cessano con la morte dell’intestatario. Account SPID e di firma elettronica (Aruba, Poste Italiane, Infocert). Anche questi sono strettamente personali e non trasferibili.

(Aruba, Poste Italiane, Infocert). Anche questi sono strettamente personali e non trasferibili. Dati aziendali o di terzi: file o informazioni di clienti e datori di lavoro devono essere restituiti ai legittimi proprietari. Le criptovalute, invece, sono beni digitali a tutti gli effetti e possono essere ereditate. Tuttavia, senza l’accesso ai wallet, gli eredi non potranno mai recuperarle, perché non esiste un’autorità centrale che possa intervenire. Lo stesso vale per i conti online, che devono essere richiesti attraverso le procedure tradizionali di successione bancaria.

Un ulteriore problema? Molti servizi online hanno sede fuori dall’Europa (Google, Meta, Binance), il che può rendere ancora più complesso ottenere l’accesso ai dati in assenza di disposizioni precise. In alcuni casi, l’unico modo per recuperare un account è avviare costose controversie internazionali.



Potrebbero interessarti anche: Identità e “morte digitale”: l’ammissibilità del trasferimento mortis causa e disciplina giuridica

La tutela post-mortale dell’identità digitale e le policy dei gestori degli account

La privacy delle persone decedute e i diritti degli eredi

4. Conclusione: meglio pensarci ora che affrontare problemi dopo

L’eredità digitale è un tema che riguarda tutti, anche chi non si considera particolarmente “tecnologico”. Lasciare che sia la legge a occuparsene non è un’opzione, perché una normativa specifica ancora non esiste. Senza disposizioni chiare, i dati potrebbero essere irrecuperabili o creare problemi agli eredi.

Il consiglio del Notariato? Pianificare in anticipo! Un mandato post mortem o un testamento digitale possono fare la differenza tra lasciare un’eredità ben organizzata o un groviglio di problemi legali e dati persi per sempre.

Affidarsi a un notaio esperto permette di evitare errori e garantire che le volontà vengano rispettate. La digitalizzazione ha cambiato le regole del gioco, ma con le giuste precauzioni possiamo evitare di lasciare ai nostri cari un’eredità digitale confusa e irrecuperabile.