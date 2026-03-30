La sentenza n. 2553 del 27 marzo 2026, resa dalla III Sezione del Consiglio di Stato, offre un quadro operativo su come deve essere condotto il giudizio amministrativo in ambito di interdittive antimafia. La vicenda riguarda una società destinataria di informativa interdittiva e del contestuale diniego di iscrizione nella White List, confermati dal TAR e poi impugnati in appello. La decisione risulta l’occasione per chiarire tre profili centrali: come si valutano gli indizi di infiltrazione mafiosa e perché non possono essere letti in modo atomistico;

e perché non possono essere letti in modo atomistico; quale sia il ruolo dei legami familiari e delle cointeressenze imprenditoriali nella prognosi prefettizia;

nella prognosi prefettizia; perché la disparità di trattamento deve essere dedotta in modo specifico e non per mere affermazioni parallele. La pronuncia consolida indirizzi già noti, ma li applica con rigore, utile per avvocati, imprese e operatori della prevenzione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Consiglio di Stato – sez. III- sentenza n. 2553 del 27-03-2026 202602553_11.pdf 151 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Cosa sono le interdittive antimafia e quale è la normativa di riferimento

L’informativa antimafia interdittiva è un provvedimento amministrativo di indole cautelare adottato dal Prefetto competente per territorio, con cui si attesta la sussistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività di un’impresa, precludendole l’accesso ad appalti, concessioni e contributi pubblici. Non si tratta di una sanzione penale né di una misura che presuppone la commissione di un reato: la sua base risulta esclusivamente prognostica, ossia la valutazione, condotta in chiave indiziaria, dell’esistenza di un pericolo concreto di condizionamento mafioso dell’attività economica. La disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), in particolare negli artt. 84–92, che regolano le informazioni antimafia, le condizioni per il loro rilascio e gli effetti interdittivi. L’art. 84, comma 4, individua le situazioni sintomatiche rilevanti, come i provvedimenti di condanna, le misure di prevenzione personali e patrimoniali, i procedimenti penali pendenti, cui si affiancano, per elaborazione giurisprudenziale, i cosiddetti indici atipici a condotta libera: cointeressenze imprenditoriali, legami familiari con soggetti contigui alla criminalità organizzata, partecipazioni a procedimenti di prevenzione. L’art. 91 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di richiedere l’informativa prima di stipulare contratti o rilasciare provvedimenti autorizzatori di importo superiore alle soglie fissate dalla normativa secondaria; l’art. 92 disciplina i termini e gli effetti del silenzio. Il sistema è completato dall’istituto della White List (istituita dall’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 e disciplinata dal D.P.C.M. 18 aprile 2013), ossia l’elenco dei fornitori e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso per i settori di attività in maggior misura esposti, la cui iscrizione può essere negata o revocata in presenza delle medesime condizioni che giustificano l’interdittiva. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57/2020, ha rafforzato la conformità del sistema al principio di legalità, valorizzando il contributo della tassatività sostanziale elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha gradualmente codificato le categorie indiziarie rilevanti, limitando i margini di arbitrio nell’esercizio del potere prefettizio. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La valutazione non è penale, conta la “dimensione storica” dei fatti

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in disamina, ribadisce un principio cardine: “i fatti posti a fondamento del provvedimento… vanno valutati nella loro dimensione storica, e non già in relazione alla valutazione che di essi è fatta nei provvedimenti di prevenzione del giudice penale”. Ciò significa che: il giudizio amministrativo non dipende dalla validità o invalidità dei provvedimenti penali;

dalla validità o invalidità dei provvedimenti penali; eventuali vicende interne agli uffici giudiziari non travolgono automaticamente tutti gli atti da essi emessi;

tutti gli atti da essi emessi; l’amministrazione deve fondare la prognosi su fatti, non su qualificazioni giuridiche penali. È un richiamo importante per chi impugna le interdittive: contestare il provvedimento penale non basta.

3. Indizi plurimi e non isolati, la logica del “collecta iuvant”

L’hub della decisione si rintraccia nella ricostruzione del metodo inferenziale.

Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata: “gli elementi… devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria… quae singula non prosunt, collecta iuvant”. Gli elementi valorizzati dalla Prefettura erano molteplici: cointeressenze imprenditoriali tra i soci e società già colpite da confisca;

tra i soci e società già colpite da confisca; legami familiari con soggetti ritenuti contigui a contesti mafiosi;

con soggetti ritenuti contigui a contesti mafiosi; partecipazione a procedimenti di prevenzione con condotte ritenute controindicate;

con condotte ritenute controindicate; continuità temporale delle relazioni economiche e personali. La sentenza rimarca che non si tratta di meri rapporti parentali, bensì di relazioni economiche stabili e funzionali agli interessi criminali.

4. Contiguità compiacente e contiguità soggiacente, perché l’incensuratezza non è sufficiente

Il Collegio ribadisce un principio sovente frainteso: non serve dimostrare un’adesione volontaria all’infiltrazione, e la contiguità può essere meramente soggiacente (non consapevole) affinché l’interdittiva sia legittima. Nel caso di specie, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrata la forma più grave, ossia la contiguità compiacente, fondata non su dati personali o familiari isolati, ma su cointeressenze imprenditoriali stabili e funzionali agli interessi dell’organizzazione criminale. L’incensuratezza dei singoli soggetti non è un elemento decisivo. La sentenza esplicita che: “l’esclusione della contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente”. Per le imprese, è un monito: la prevenzione antimafia non è un giudizio di colpevolezza, bensì di rischio.

5. Il tentativo di “parcellizzare” gli indizi non funziona

L’appellante aveva sostenuto che molti fatti erano risalenti o isolati. Il Consiglio di Stato replica: la risalenza temporale non elimina il valore indiziario, se i fatti sono gravi e continuativi;

il valore indiziario, se i fatti sono gravi e continuativi; la partecipazione dei soci a procedimenti di prevenzione smentisce la tesi della loro estraneità;

la tesi della loro estraneità; la cessazione della convivenza familiare è irrilevante, perché è un fatto “puramente materiale”. La sentenza chiarisce che la risalenza temporale non elimina il valore indiziario, in ragione sia della obiettiva gravità dei fatti, sia della loro non occasionalità e continuità nel tempo.

6. Disparità di trattamento, motivo inammissibile se non si attacca la sentenza

L’appellante lamentava che un’ulteriore società, con compagine simile, non fosse stata colpita da interdittiva. Il Consiglio di Stato dichiara il motivo inammissibile, poiché riproduce il motivo di primo grado senza criticare la motivazione del TAR, come richiesto dall’art. 101 c.p.a., e lo dichiara in ogni caso infondato nel merito, in quanto la mera appartenenza alla medesima famiglia non è sufficiente a comprovare la sovrapponibilità delle situazioni ai fini della valutazione prefettizia. Rappresenta un richiamo severo alla tecnica di redazione degli appelli: non è sufficiente affermare “altri non sono stati colpiti”, bensì è necessario dimostrare perché la sentenza sarebbe errata.

7. Principio di diritto ricavabile

La prognosi prefettizia in materia di interdittive antimafia si fonda su una valutazione unitaria, indiziaria e non atomistica degli elementi, anche non tipizzati, purché gravi, precisi e concordanti. I legami familiari assumono rilievo solo se si traducono in cointeressenze economiche o in condotte che li collegano all’attività d’impresa. La disparità di trattamento deve essere dedotta con specifica critica alla sentenza, non con mere allegazioni parallele.

8. Implicazioni operative per avvocati e imprese

Per chi difende le imprese: contestare uno per uno gli indizi non basta, ma occorre proporre una lettura alternativa complessiva ;

gli indizi non basta, ma occorre proporre una ; la strategia difensiva deve concentrarsi sulla rottura del nesso economico-familiare ;

; è essenziale dimostrare discontinuità reale nelle relazioni imprenditoriali. Per chi redige gli appelli: evitare la mera riproposizione dei motivi di primo grado;

attaccare puntualmente la motivazione del TAR;

la motivazione del TAR; argomentare la disparità di trattamento con dati concreti, non con parallelismi astratti.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!