Intercettazioni, il limite dei 45 giorni non sarà operativo per Codice Rosso

La disposizione che riguarda l’applicazione del termine dei 45 giorni quale limite alle intercettazioni non sarà operativo rispetto ai reati di Codice Rosso, così come già previsto sia per i reati di mafia che per quelli di terrorismo.

Il Codice Rosso è una normativa introdotta in Italia per velocizzare le procedure giudiziarie nei casi di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di offrire una protezione tempestiva alle vittime. Recentemente, la normativa ha subito modifiche significative, in particolare riguardo alla durata delle intercettazioni telefoniche, un elemento cruciale nelle indagini su reati di violenza domestica e stalking.

1. Cos’è il Codice Rosso?

Il Codice Rosso è una normativa italiana nata per accelerare l’intervento delle autorità in casi di violenza domestica e di genere, assicurando che le segnalazioni di reati come abusi, stalking e maltrattamenti ricevano una priorità assoluta. Introdotto nel 2019, questo sistema è progettato per ridurre i tempi di risposta da parte delle forze dell’ordine e delle procure, riconoscendo l’urgenza di proteggere le vittime nel periodo iniziale della denuncia, spesso il più pericoloso. Tra le misure previste, vi è l’obbligo di comunicare entro tre giorni alla procura qualsiasi notizia di reato coperta dalla normativa, garantendo così un intervento rapido e mirato.

2. La deroga al limite dei 45 giorni per le intercettazioni

Durante un incontro tenutosi il 29 ottobre 2024 presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del Ministro Carlo Nordio e di altre importanti figure istituzionali, è stato raggiunto un accordo per escludere i reati inclusi nel Codice Rosso dal limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni. La disposizione di deroga, in precedenza applicata ai soli reati di mafia e terrorismo, viene così estesa anche ai reati di violenza domestica e di genere, considerata la gravità e l’urgenza di questi casi.

L’intesa prevede che la modifica venga introdotta con un emendamento anticipato da un ordine del giorno, che sarà successivamente incorporato nel primo provvedimento utile. Questa decisione punta a evitare rallentamenti nell’iter di approvazione delle nuove disposizioni in tema di intercettazioni. Il limite di 45 giorni è stato originariamente pensato per contenere la durata delle operazioni di intercettazione e gestire con efficienza le risorse investigative, ma viene qui derogato per non compromettere la raccolta di prove in reati che, per loro natura, richiedono un monitoraggio continuo e approfondito.



3. Critiche e impatti delle recenti modifiche al Codice Rosso

Le modifiche al Codice Rosso, sebbene siano state ben accolte per la loro finalità di tutela delle vittime, non sono esenti da critiche. In primo luogo, alcuni osservatori sottolineano come l’ampliamento delle deroghe possa sovraccaricare il sistema giudiziario, compromettendo la tempestività delle altre indagini. La gestione delle intercettazioni richiede infatti risorse considerevoli, sia umane che tecnologiche, e un’estensione illimitata del periodo di monitoraggio può appesantire l’organizzazione delle indagini.

Un’altra critica riguarda l’aspetto procedurale: sebbene le intercettazioni rappresentino un mezzo essenziale per raccogliere prove, alcuni esperti ritengono che una durata eccessiva possa incidere negativamente sulla privacy degli individui. Proprio per questo, il limite dei 45 giorni era stato introdotto con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra l’esigenza investigativa e la tutela dei diritti fondamentali. Con questa deroga, il rischio è che i confini della tutela della privacy si indeboliscano ulteriormente, rendendo necessario un controllo ancora più attento sull’uso delle intercettazioni.

4. Il ruolo delle istituzioni e l’iter di approvazione della deroga

La proposta di emendamento è stata condivisa da figure di spicco del mondo politico e giuridico italiano, come i Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e i capigruppo di maggioranza, che hanno confermato l’impegno a inserire la deroga al primo provvedimento disponibile. Secondo il Ministro Nordio, questa decisione si allinea con l’obiettivo di proteggere le vittime di reati particolarmente gravi, come la violenza di genere, sfruttando al meglio le risorse investigative disponibili.

Tuttavia, le forze di opposizione e alcune associazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazioni riguardo alla necessità di mantenere un equilibrio tra la sicurezza delle vittime e la protezione dei diritti individuali. Sebbene il Codice Rosso abbia avuto un impatto positivo nel velocizzare la risposta della giustizia, le critiche si concentrano sulla mancanza di misure strutturali, come un miglioramento delle risorse e un incremento del personale dedicato, che potrebbe garantire un’applicazione più efficace delle norme esistenti.

