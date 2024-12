Indagini investigative e licenziamento: sì o no?

Come è noto, l’ articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è chiamato a delimitare i confini applicativi dei diritti del datore di lavoro, da un lato, e del lavoratore, dall’altro. La norma vieta, infatti, al datore di lavoro, l’uso di strumenti di sorveglianza (come telecamere, microfoni o altri dispositivi), da cui possa derivare un “controllo a distanza dell’attività dei lavoratori“ , salvo che non vi siano motivi di sicurezza, di protezione dei beni aziendali o di altri interessi legittimi (ovverosia, “esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale“ ). Eventuali indagini devono, dunque, essere attuate nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

2. La pronuncia in esame nel quadro giurisprudenziale



La giurisprudenza (di merito e legittimità) è intervenuta copiosamente sul tema, anche per meglio definire l’area di applicazione della norma sopra citata. È in questo ambito che si colloca la pronuncia della Corte di Cassazione in commento, chiamata a verificare la legittimità di licenziamento per giusta causa, intimato all’esito del dovuto procedimento disciplinare, nei confronti di un lavoratore accusato di dedicarsi ad attività estranee ai suoi compiti lavorativi durante l’orario di lavoro. In particolare, tra gli addebiti contestati al lavoratore (accertati anche in “seguito ad indagine investigativa, anche mediante controlli tecnologici“), vi era la falsa attestazione degli orari di interventi programmati; lo svolgimento di attività diverse durante l’orario di servizio (percependo indebitamente la relativa retribuzione) e l’utilizzo abituale del veicolo aziendale per scopi personali.

Nell’impugnare davanti alla Suprema Corte la decisione che, anche in appello, aveva confermato la legittimità dell’operato aziendale, il lavoratore ha sostenuto che le indagini effettuate dal datore di lavoro, tramite il supporto di un’agenzia investigativa, fossero illegittime in quanto finalizzate a controllare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e, ciò, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è legittimo “il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente“. Nel caso di specie, infatti, le indagini erano state attuate per accertare il compimento da parte del lavoratore di atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. Inoltre, il mandato all’agenzia investigativa era stato conferito a seguito di denuncia “in relazione alla quale non sussistevano dubbi di autenticità“. La Suprema Corte ha, altresì, ribadito l'(avallata) accezione estesa per la nozione di “patrimonio aziendale” ai fini della tutela di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: oltre ai beni aziendali, essa comprende anche l’immagine aziendale. Ne deriva che possono essere (legittimamente) giustificate azioni difensive a tutela del “patrimonio reputazionale dell’azienda“.

Al tempo stesso, gli ermellini hanno precisato che nulla osta alla validazione di legittimità laddove i c.d. “controlli difensivi” siano “mirati e attuati ex post” (cioè svolti a seguito del comportamento illecito di cui il datore di lavoro abbia fondato sospetto).



