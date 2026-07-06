L’ordinanza n. 22643 depositata il 3 luglio 2026 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione affronta la tematica del riparto di giurisdizione nelle liti afferenti alla restituzione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Corte chiarisce che, una volta definitivamente accertata la decadenza dal beneficio incentivante, la successiva azione di restituzione delle somme erogate integra una domanda di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- ordinanza n. 22643 dep. 3-07-2026 sentenza-commentata-art.-6-2026-07-06T085132.801-1.pdf 218 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Contesto della vicenda e svolgimento del giudizio

La controversia origina dalla posizione di una società appartenente a un gruppo operante nel settore fotovoltaico e titolare di impianti ammessi al regime incentivante previsto dal cosiddetto “Primo Conto Energia”. A seguito di verifiche effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nel 2017 venivano contestate diverse irregolarità, tra cui l’omesso versamento della cauzione definitiva, la falsità di alcune dichiarazioni rese in sede di subentro e la mancata titolarità dell’Autorizzazione Unica. Tali violazioni conducevano all’adozione del provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Anche il successivo appello dinanzi al Consiglio di Stato veniva rigettato. Al contempo, il GSE promuoveva un autonomo giudizio preordinato a ottenere la restituzione degli incentivi già corrisposti, sostenendo che, venuto meno il titolo giustificativo dell’erogazione, le somme percepite fossero divenute indebite. Il TAR Lazio accoglieva la domanda restitutoria e il Consiglio di Stato confermava la decisione, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa e affermando l’obbligo della società di restituire gli importi percepiti. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite, lamentando principalmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Restituzione delle somme e riparto di giurisdizione

La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava la natura della domanda proposta dal GSE. Per il Consiglio di Stato la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., poiché collegata alla materia della produzione di energia e agli incentivi pubblici destinati al settore energetico. La società ricorrente sosteneva invece che il giudizio non avesse più ad oggetto l’esercizio di poteri amministrativi, bensì una semplice pretesa restitutoria fondata sull’art. 2033 c.c., conseguente a una decadenza ormai definita in altro giudizio. Le Sezioni Unite condividono questa seconda impostazione.

3. Criterio del petitum sostanziale

La Corte ribadisce il principio secondo cui il riparto di giurisdizione deve essere individuato sulla base del petitum sostanziale, da determinarsi considerando non soltanto il provvedimento richiesto al giudice, bensì la causa petendi e la reale natura della situazione giuridica dedotta. Nella vicenda in disamina, l’azione proposta dal GSE non era diretta a ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento di decadenza né sull’esercizio di poteri pubblicistici in materia energetica. L’oggetto del giudizio era esclusivamente l’accertamento dell’obbligo di restituire somme già corrisposte e divenute prive di causa in seguito alla decadenza dagli incentivi. Per la Corte, una volta consolidata la decadenza, il relativo provvedimento non costituisce più l’oggetto della controversia ma soltanto il presupposto fattuale e giuridico della domanda restitutoria.

4. Esaurimento del potere amministrativo

Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza consiste nell’affermazione secondo cui il potere amministrativo del GSE deve considerarsi esaurito quando il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo oppure quando la sua legittimità non possa più essere oggetto di scrutinio nel giudizio restitutorio. In tale fase il giudice chiamato a pronunciarsi non deve più valutare l’esercizio di un potere autoritativo né conformare il rapporto incentivante. Deve soltanto verificare: l’avvenuto pagamento delle somme; il venir meno del titolo che ne giustificava l’erogazione; la conseguente insorgenza dell’obbligo restitutorio. La controversia si colloca quindi su un piano integralmente privatistico, regolato dalle norme comuni sull’indebito oggettivo.

5. Limiti della giurisdizione esclusiva in materia energetica

Le Sezioni Unite procedono a una ricostruzione della propria giurisprudenza in materia di incentivi energetici, rammentando che appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie che riguardano: il riconoscimento degli incentivi;

il loro diniego;

la revoca o la decadenza;

la rimodulazione delle tariffe;

ogni ipotesi nella quale il giudice sia chiamato a sindacare l’esercizio di poteri pubblicistici del GSE. Diversamente, quando il rapporto amministrativo si è ormai consolidato e la controversia riguarda soltanto il recupero delle somme erogate, il giudizio non coinvolge più alcuna funzione pubblica di regolazione del settore energetico. In questo contesto viene in rilievo esclusivamente un diritto soggettivo di credito.

6. Principio di diritto

Dall’ordinanza emerge un principio di rilievo pratico: la domanda di restituzione degli incentivi già corrisposti, fondata sulla sopravvenuta inefficacia del titolo giustificativo dell’erogazione e proposta come azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento di decadenza costituisca un presupposto già definito e non più oggetto di contestazione. La giurisdizione amministrativa permane invece solo quando la controversia richiede ancora la verifica della legittimità dell’azione amministrativa o dell’esercizio di poteri autoritativi in materia di incentivi energetici.

7. Esito del ricorso

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza del Consiglio di Stato è stata quindi cassata, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Il secondo motivo, in ordine alla omessa sospensione del giudizio, è stato dichiarato assorbito.

8. Ricadute pratiche Per i soggetti beneficiari degli incentivi energetici. La pronuncia chiarisce che, una volta definito il contenzioso sulla decadenza dal beneficio, le successive controversie restitutorie non appartengono automaticamente alla giurisdizione amministrativa.

La pronuncia chiarisce che, una volta definito il contenzioso sulla decadenza dal beneficio, le successive controversie restitutorie non appartengono automaticamente alla giurisdizione amministrativa. Per il GSE e le amministrazioni coinvolte. L’azione di recupero degli incentivi non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa solo perché trae origine da un precedente provvedimento autoritativo. Occorre verificare se il potere pubblico sia ancora oggetto di contestazione.

L’azione di recupero degli incentivi non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa solo perché trae origine da un precedente provvedimento autoritativo. Occorre verificare se il potere pubblico sia ancora oggetto di contestazione. Per gli operatori processuali. La decisione ribadisce l’importanza del criterio del petitum sostanziale quale parametro decisivo per individuare il giudice munito di giurisdizione, evitando automatismi basati sul mero collegamento storico con un precedente provvedimento amministrativo.

9. Conclusioni

Tramite l’ordinanza in disamina le Sezioni Unite tracciano un confine tra la fase pubblicistica del rapporto incentivante e la successiva fase restitutoria. Se il contenzioso riguarda la legittimità degli incentivi, della loro revoca o della loro decadenza, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Quando invece il rapporto si è consolidato e resta soltanto da verificare l’esistenza di un obbligo restitutorio derivante dal venir meno del titolo, la controversia si trasforma in una ordinaria azione di ripetizione di indebito e spetta al giudice ordinario. La decisione contribuisce in tal modo a definire il riparto di giurisdizione in un settore contraddistinto da un intenso intreccio tra poteri pubblici e rapporti patrimoniali privati.

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