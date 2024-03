L’inammissibilità delle scriminanti non codificate e il c.d. rischio sportivo

1. Cause di giustificazione/scriminanti: ratio, funzione e natura



Le cause di giustificazione assumono un ruolo centrale nella configurazione della punibilità se si aderisce alla tesi tripartita o quadripartita del reato [1] mentre, attengono alla stessa conformazione del fatto materiale (elemento oggettivo) tipico se si aderisce alla tesi bipartita. Infatti, secondo la teoria tripartita, così come nella teoria quadripartita [2], le cause di giustificazione sono da considerarsi al di fuori dagli elementi costitutivi del fatto materiale, attenendo alla c.d. antigiuridicità. Invece, secondo la teoria bipartita, queste svolgono un ruolo interno al fatto materiale costituendo elementi negativi dello stesso. Considerare le cause di giustificazione elemento negativo del fatto tipico o elemento esterno allo stesso comporta che, nel primo caso il fatto realizzato in presenza di una causa di giustificazione è irrilevante dal punto vista penalistico perchè alcuna fattispecie penale potrà dirsi essersi configurata mentre, nel secondo caso si è in presenza di un fatto tipico che, però, non assume rilevanza per l’ordinamento giuridico in quanto giustificato, in coerenza con il principio di non contraddizione. Comunque le si vogliano inquadrare, le cause di giustificazione svolgono una funzione unica: quella di escludere l’antigiuridicità di un certo fatto materiale che in assenza delle medesime sarebbe risultato penalmente perseguibile.

Lo si è accennato poc’anzi, il fondamento logico-giuridico delle cause di giustificazione è il principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico il quale, postula che un comportamento non possa essere ritenuto in un ambito lecito e in un altro no, alla stregua delle stesse condizioni materiali/oggettive, ne consegue che quest’ultime operano in maniera universale comportando la liceità di quel fatto in senso assoluto e dunque in tutto l’ordinamento giuridico. Alcuni, sul punto richiamano i concetti di norma generale e norma eccezionale inquadrando la fattispecie penale come norma del primo tipo e le cause di giustificazione come norme del secondo tipo. Conseguenza di tale impostazione è la prevalenza della causa di giustificazione poiché, essendo norma eccezionale, è preferita alla norma generale. Ad avviso di chi scrive, tale ragionamento parte da un assunto sbagliato e che consiste nel considerare le cause di giustificazione come norme sganciate dalla tipica norma penale. Infatti, le cause di giustificazione sono espressamente previste e dettagliatamente disciplinate dal codice penale agli artt. 50 e ss. e inquadrate nella macro area delle cause che escludono la punibilità/pena ma, questo non basta a qualificare tale dato come un elemento per suffragare un rapporto di eccezionalità tra le medesime e le fattispecie penalistiche disciplinate nella parte speciale del codice. Anzi, le cause di giustificazione devono essere considerate a tutti gli effetti norme strettamente penalistiche perchè, a prescindere dalla teoria sulla struttura del reato prescelta, svolgono un ruolo para-costitutivo della fattispecie penale e dunque strutturale. Il presente ragionamento non è scevro di conseguenze, basti pensare al divieto di analogia che in materia penale concerne, per l’opinione maggioritaria, i soli effetti negativi nei confronti del reo. In altre parole, non è possibile fare uso della tecnica analogica solo se attraverso quest’ultima si vadano a produrre degli effetti negativi (in malam partem) per i consociati, in coerenza con il principio cardine della libertà personale. Di converso, sarebbe possibile operare in via analogica quando ne derivino conseguenze positive per il reo (effetti in bonam partem). Orbene, se le cause di giustificazione devono essere considerate quali norme eccezionali, la possibilità di svolgere un intervento analogico in favor rei sarebbe esclusa a priori per via del divieto assoluto stabilito dall’art. 14 delle Preleggi: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” non solo con riferimento al criterio dell’eccezionalità ma, anche con riferimento alla legge penale, almeno secondo l’impostazione seguita poc’anzi. Dunque, se si è appena escluso che queste possano essere norme eccezionali, ci si chiede se le cause di giustificazione siano effettivamente norme penali e tanto basta a determinare l’esclusione o meno della possibilità di ritenere ammissibile il ricorso a cause di giustificazione diverse rispetto a quelle dettate dal codice penale, le c.d. scriminanti non codificate. Orbene, per rispondere a questo interrogativo non si deve guardare semplicisticamente alla collocazione delle medesime nel codice rispetto alla collocazione delle fattispecie di reato. In altre parole, non basta distinguere tra parte speciale e parte generale per qualificare una norma di tipo penale ma, bisogna analizzarne la struttura e la funzione. Quindi, partendo da questi due presupposti logici, per quanto affrontato in precedenza, si è in grado di rispondere in maniera affermativa. Non è possibile ammettere cause di giustificazioni non codificate perchè si tratta di norme penali in quanto concorrono alla formazione della struttura della fattispecie penale e sono funzionali allo scopo primario dell’ordinamento penale: preventivo-sanzionatorio. Infatti, se si guarda alla teoria bipartita tale conclusione risulta in maniera lampante, essendo le cause di giustificazione elementi negativi del fatto tipico ma, si giunge allo stesso risultato se si guarda alle altre teorie, essendo in tali casi comunque elementi che configurano la fattispecie. Si pensi alla fattispecie dell’omicidio doloso ex art. 575 c.p. e la si ponga in relazione all’art. 52 c.p. che disciplina la legittima difesa o all’art. 54 c.p. che norma lo stato di necessità. Orbene, dato un certo fatto materiale bisogna analizzarne l’oggettività nel contesto spaziale e temporale in cui è avvenuto. Non sarà, dunque, sufficiente procedere all’accertamento dell’azione di un uomo che ne uccide un altro ma, bisognerà proseguire nella valutazione del fatto per escludere la presenza di una causa di giustificazione. Ne consegue che la valutazione sulla conformazione o meno di una fattispecie di reato, abbia come elemento imprenscindibile la valutazione di tutti gli elementi che la compongono, tra cui rientra la non presenza di una causa di giustificazione. Tanto basta per affermare che le norme che disciplinano le cause di giustificazione sono norme penali e pertanto, sebbene se configurate comportano effetti benevoli, data l’assenza di reato, non è possibile manipolare ulteriori norme e tanto meno applicarle in via analogica perchè, ciò che è ritenuto causa di giustificazione è dettagliatamente e specificatamente previsto dal codice penale. Ecco, allora, la necessità di dovere correggere l’inquadramento delle fattispecie che vedono coinvolte situazioni ambigue e di non facile soluzione, come il rischio sportivo. Chiariti tali concetti, adesso ci si deve concentrare sul fondamento normativo del rischio sportivo partendo dal presuppostto che, per le ragioni sopra esposte, non si può fare riferimento alla presenza di scriminanti diverse rispetto a quelle codificate. Quindi, come spiegare normativamente la liceità delle attività sportive offensive in senso materiale?

