Impugnazione delibera condominiale: necessario interesse concreto

Chi impugna una delibera condominiale deve essere portatore di un interesse concreto e non teorico alla sua caducazione.



La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

1. I fatti

Un condomino impugnava una delibera adottata, in seconda convocazione, che riteneva invalida perché assunta con il voto di un condomino deceduto. L’attore precisava che con la delibera veniva approvato, grazie al voto favorevole di sei condomini, il punto all’ordine del giorno teso a conferire all’amministratore l’autorizzazione a partecipare alla mediazione proposta dal condomino per annullamento assemblea del 20/10/2022. Secondo l’attore, la quota del condomino, espressa mediante delega, non doveva essere conteggiata; di conseguenza eccepiva l’insufficienza del quorum deliberativo, inferiore ai 500 millesimi previsti dalla normativa applicabile al momento della decisione dell’assemblea, vale a dire dall’articolo 71 quater dip. att. c.c. (si ricorda che attualmente, la riforma Cartabia ha eliminato la necessità di questa delibera).

Per meglio comprendere la vicenda bisogna precisare che la mediazione alla quale si riferiva la delibera impugnata dal condomino era stata avviata (nei confronti del condominio) proprio dall’attore e che, per di più, la decisione dell’assemblea condominiale era stata quella di partecipare al procedimento finalizzato alla conciliazione. Chiarito quanto sopra bisogna aggiungere che il condominio si costituiva e sosteneva la nullità della citazione per indeterminazione della causa petendi e del petitum; inoltre criticava la ricostruzione fatta dall’attore in ordine alla costituzione del quorum deliberativo, dal momento che il voto contestato era dell’erede di un condomino, la cui partecipazione all’assemblea condominiale era legittima. Il condominio notava che la scelta della maggioranza era stata favorevole all’adesione al procedimento voluto dallo stesso attore, con la conseguenza che la sua pretesa di annullare la delibera con cui la maggioranza aveva assecondato l’istanza di mediazione, non risultava sostenuta da alcun interesse giuridico e, perciò, andava dichiarata inammissibile.

2. Impugnazione delibera condominiale e interesse: la soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’attore. Come ha osservato lo stesso giudice, astenendosi nel corso dell’assemblea dal votare, il condomino attore ha manifestato interesse contrario alla mediazione in totale contrasto con l’interesse proclamato in udienza. Secondo il Tribunale l’attore se avesse voluto ottenere una autorizzazione inoppugnabile, non avrebbe dovuto fare altro che votare favorevolmente, blindando la decisione assembleare. Tali argomenti, ad avviso del giudice siciliano, mettono in luce la natura meramente teorica e non concreta dell’interesse sotteso all’impugnazione in questione.