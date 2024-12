Danno endofamiliare e il suo risarcimento

Una considerazione preliminare è d’obbligo: essere genitori non è un compito facile e a volte non ogni genitore sa tenere fede al proprio ruolo. L’istituto che qui oggi analizzeremo, il c.d. “danno endofamiliare”, rappresenta una categoria di danno non patrimoniale di recente riconoscimento, una azione autonoma che va a fornire una ulteriore tutela dei partecipanti alla famiglia, nel caso di violazioni dei doveri familiari intesi lato sensu. Volume consigliato: Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale

1. La violazione degli obblighi di mantenimento

Chiusa tale doverosa premessa, volendo addentrarci nell’analisi puramente giuridica degli istituti che qui di seguito verranno richiamati, si espone quanto segue.

Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano la loro piena tutela sia a livello Costituzionale, negli artt. 2 e 30 Cost. – sia a livello internazionale, per come vedremo nel proseguo del presente articolo.

Tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.

Sulla autonomia di tale azione è la stessa Corte di Cassazione a offrire un nitido percorso argomentativo, riconoscendo che “la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali” ex art. 2059 c.c., di cui si effettua – ovviamente sulla base della celebre ricostruzione di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 “un’interpretazione costituzionalmente orientata” che consente «la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. “

Ed è indubbio come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela..

Venendo adesso alla analisi della tipologia di danno disciplinato dall'istituto sopra richiamato lo stesso produce un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205).

1. L’assenza di uno dei due genitori

Ed ancora, in ossequio al “diritto alla bigenitorialità”, sancito dalla Carta Costituzionale all’art. 29, ai sensi del quale ogni figlio ha il diritto di avere due genitori e di crescere con loro in modo sano, sereno ed affettivamente partecipe, si ricava che la totale assenza di uno dei genitori comporti delle conseguenze piuttosto gravi dal punto di vista giuridico (Cass. ord. 12/05/2022 n. 15148).

Gli Ermellini si rivolgono, tra l’altro, anche al padre che si disinteressa dei figli dal lato affettivo, che non si presenta agli incontri settimanali, che non telefona, non partecipa ai momenti più importanti della loro crescita: siamo davanti al caso di un padre totalmente assente.

Orbene, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il figlio ha diritto al risarcimento del danno che nella vita gli è stato procurato da parte del padre volontariamente assente: ne ha diritto dal giorno della nascita, data dalla quale il Giudice deve calcolare quale sia l’incidenza del danno subito sino al momento della domanda di risarcimento .

Entrando più nel dettaglio, l’abbandono del figlio, alla luce delle conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore nei confronti del figlio sia in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito, fa insorgere in capo al figlio “abbandonato” il diritto ad ottenere (Cassazione civile sez. I – 06/10/2021, n. 27139; Tribunale sez. IX – Milano, 23/07/2014) nei confronti del genitore:

– Il risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla perdita dell’opportunità di crescita alla quale avrebbe potuto aspirare se avesse avuto le disponibilità economiche che gli sono state negate (istruzione, viaggi, incontri, scuole private);

– Il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla carenza affettiva.

Sin dal momento della nascita, sottolineano i Giudici di Legittimità, i figli vantano in modo automatico dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell’apporto alla loro vita affettiva , all’armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (Cassazione civile sez. VI – 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I – 10/04/2012, n. 5652; Corte appello sez. famiglia – Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale – Savona, 13/01/2020, n. 50; Tribunale – Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale sez. I – Roma, 26/08/2014).

Ed ancora, di particolare pregio risulta il dettato normativo di cui all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale costituisce una fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, il cui comma 3 disciplina il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d’intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.

La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall’integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell’Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.

Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).



