Copyright e diritto d’autore nel mondo-Scheda di Diritto

Il Copyright protegge l’opera dell’autore, il diritto d’autore protegge l’autore stesso.

Il diritto d’autore si acquisisce per il solo fatto della produzione dell’opera letteraria o artistica.

Il Copyright, richiede un deposito presso un ufficio competente.

1. Giappone

Nel 2010, la legge sul copyright rivista in Giappone, la cosiddetta illegalizzazione dei download ha iniziato a essere implementata e i download illegali sono stati classificati come reati, con l’eccezione del fatto che il caricamento illegale continua a essere illegale. Tuttavia, la legge non impone alcuna penalità per il download illegale. La legge non include download illegali diversi da musica e video. Non è un reato guardare video streaming come YouTube.

Alla fine di gennaio, un sondaggio ha mostrato che i download illegali in Giappone sono stati ridotti del 60%. A metà febbraio, il sondaggio di Oricon ha mostrato che i giapponesi avevano una conoscenza del 51,6% della legge e il 12,1% ha dichiarato che avrebbe continuato a scaricare illegalmente.

Il copyright nei paesi di Common Law

La tutela del diritto d’autore nell’era digitale: l’Italia recepisce la direttiva Copyright

2. Repubblica Popolare della Cina

Nella Cina continentale, il termine copyright è solitamente usato in documenti legali e il copyright è generalmente definito copyright. Il governo ha anche un ufficio nazionale per il copyright e l’Ufficio Nazionale del Copyright non è affiliato all’Ufficio Proprietà Intellettuale dello Stato. Tutte le opere di cittadini cinesi, persone giuridiche o unità prive di personalità godono del diritto d’autore indipendentemente dal fatto che siano pubblicate o meno, i lavori degli stranieri vengono pubblicati per la prima volta in Cina e anche i diritti d’autore sono concessi ai sensi della legge sul copyright; l’accordo con la Cina o il trattato internazionale che partecipa all’accordo gode del diritto d’autore.

In Cina, le opere protette dal diritto d’autore si riferiscono a realizzazioni intellettuali che sono originali nei campi della letteratura, dell’arte e della scienza e possono essere riprodotte in qualche forma tangibile. Un’opera conforme alle condizioni della protezione del copyright è solitamente una creazione intellettuale che può essere espressa in una forma di riproduzione materiale, pertanto non è esclusa la protezione di un lavoro orale non fissato da un vettore tangibile. Piuttosto che richiedere che il lavoro sia fissato su un vettore tangibile, come nel caso della legge anglo-americana.

3. Stati Uniti

Negli Stati Uniti la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 17 dello United States code.

Le violazioni di copyright sono pertanto considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a 100.000$.

Negli USA un’opera, anche incompiuta, si realizza quando è fisicamente su un supporto. Dall’adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna nel 1989, la registrazione di opere straniere presso il Copyright Office non è più necessaria per beneficiare della tutela giuridica, ma resta possibile agevolare la prova dei propri diritti.

Il titolare del copyright ha il diritto esclusivo di riprodurre o comunicare le opere e di autorizzare la creazione di opere derivate.

Un diritto morale, compreso il diritto di paternità e il diritto al rispetto dell’integrità delle creazioni, è concesso solo agli artisti visivi.

La durata del diritto d’autore dipende dalla natura dell’opera e dalla sua data di pubblicazione. D’ora in poi, ogni opera realizzata beneficia di una tutela post mortem di 70 anni se il titolare è una persona fisica.

Ai sensi del Sonny Bono Copyright Term Extension Act, le aziende godono di 95 anni di protezione dalla pubblicazione o 120 anni dalla creazione, a seconda di quale sia più lungo.

Nonostante questo la legge statunitense prevede il concetto di fair use, che lascia ampi spazi per la riproduzione di opere con scopi didattici o scientifici.

