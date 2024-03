Giudizio di complessità: come si deve formulare?

Come va formulato il giudizio di complessità di cui all’art. 304, co. 2, c.p.p.?

1. La questione: il giudizio di complessità

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava un appello proposto avverso un’ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Napoli aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale.

Ciò posto, l'indagato di questo procedimento, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta complessità del dibattimento, perchè, a suo avviso, il Tribunale del riesame, ricalcando pedissequamente il contenuto dell'ordinanza della Corte di Appello partenopea, non aveva preso in considerazione le argomentazioni difensive volte a contestare tale complessità.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, in guisa tale che è da ritenersi correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015), tenuto conto altresì del fatto che, in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, è esente da vizi la motivazione con la quale il Tribunale abbia considerato la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza con una valutazione complessiva dei diversi parametri di giudizio (numero degli imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio e complessità delle imputazioni), senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi, dovendosi peraltro ritenere che ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento, assume in ogni caso sicura rilevanza la necessità di espletare una rogatoria internazionale (cfr. Sez. 6, n. 3412 del 26/09/2000).

Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, per la Corte di legittimità, il giudice dell’impugnazione cautelare aveva reso una motivazione assolutamente conforme a siffatti principi, evidenziando correttamente come la valutazione in ordine alla particolare complessità del dibattimento abbia “un contenuto prognostico e va compiuta allo stato degli atti, per cui non può tener conto di eventualità future, quali la revoca di testi sovrabbondanti o la ritenuta insussistenza della necessità di procedere a rogatoria”.



