Gestione di rifiuti non autorizzata: assoluta occasionalità esclude reato

La sentenza in commento si iscrive in un contesto giurisprudenziale nomofilattico via via sempre meglio delineato, secondo cui è configurabile il reato di gestione abusiva di rifiuti se la condotta concretamente posta in essere dal soggetto agente “…che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, un titolo abilitativo, in ogni caso, non sia caratterizzata da assoluta occasionalità” (Cass. III, 07/01/2016, n.5716).



1. L’occasionalità della condotta secondo la Corte di Cassazione

Per la Corte Regolatrice l’occasionalità della condotta non deriva “…da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore penale su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale” (cfr. Cass. III, 23/03/2016, n. 29975). In tale quadro, il carattere non occasionale della condotta è stato spesso desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in più distinte occasioni di operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita etc.; residuando il perimetro delle condotte non penalmente rilevanti quasi esclusivamente nei contesti estranei ai cicli produttivi.

