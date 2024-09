Fondo progettazione e sviluppo sostenibile nel Mezzogiorno: rimodulazione risorse

Il 21 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento di delibera n. 45/2024, approvato il 9 luglio 2024, che riguarda la rimodulazione delle risorse del Fondo Progettazione, originariamente stabilito dalla delibera CIPESS n. 61/2020. Tale provvedimento si inserisce in un contesto di sviluppo strategico per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di favorire la progettazione e la realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Questa delibera rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di promozione dello sviluppo sostenibile e della legalità, puntando su una gestione più efficiente dei beni confiscati e su una distribuzione ottimale delle risorse finanziarie per il periodo 2021-2027. L’intento è di assicurare che tali beni, presenti principalmente nelle regioni meridionali, possano essere restituiti alla collettività attraverso progetti di recupero e riutilizzo, con un focus sull’impatto positivo che queste iniziative possono avere sul territorio e sull’economia locale.

Scarica il testo in Gazzetta Ufficiale in PDF GU Serie Generale n.222 del 21-09-2024.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. L’obiettivo del provvedimento di rimodulazione del fondo: valorizzazione e recupero dei beni confiscati

Il provvedimento si concentra in particolare sull’utilizzo delle risorse del fondo per la progettazione di interventi volti alla riqualificazione dei beni confiscati, rendendoli nuovamente utilizzabili per scopi sociali ed economici. Questi beni, sottratti alla criminalità organizzata, rappresentano una risorsa strategica per la rinascita del Mezzogiorno, contribuendo alla creazione di nuove opportunità lavorative, alla crescita delle economie locali e al rafforzamento della legalità.

La rimodulazione delle risorse del Fondo Progettazione mira a superare le difficoltà legate alla mancanza di progetti esecutivi che spesso ostacolano il pieno utilizzo dei beni confiscati. Con una pianificazione più mirata e un aumento delle risorse disponibili, le amministrazioni locali potranno avviare processi di rigenerazione urbana e sociale, trasformando i beni inutilizzati in spazi funzionali per la comunità, come centri culturali, strutture sanitarie o spazi per attività imprenditoriali.

Questo approccio non solo risponde alla necessità di rigenerazione del tessuto economico e sociale del Mezzogiorno, ma si inserisce anche nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile. I fondi destinati al periodo 2021-2027 prevedono infatti un’attenta valutazione degli impatti ambientali dei progetti, incoraggiando soluzioni che possano coniugare la sostenibilità con la crescita economica.

2. Il ruolo delle istituzioni locali e l’impatto sulle comunità

Un aspetto fondamentale di questo provvedimento è il ruolo che le amministrazioni locali rivestiranno nella gestione dei progetti. Grazie a una distribuzione più efficace delle risorse del fondo, le istituzioni locali potranno contare su un supporto finanziario adeguato per portare avanti progetti di rigenerazione e sviluppo, che fino ad oggi erano rimasti bloccati per mancanza di fondi o di capacità progettuale.

Il recupero dei beni confiscati non rappresenta solo un’opportunità economica, ma ha anche un forte valore simbolico. Restituire questi spazi alla comunità significa non solo sottrarli alla criminalità, ma anche dimostrare la forza delle istituzioni e il valore della legalità. I progetti che nasceranno grazie a queste risorse avranno quindi un impatto diretto sulla qualità della vita delle comunità locali, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e prospero per i cittadini.

In conclusione, la delibera n. 45/2024 segna un passo importante verso una gestione più efficace dei beni confiscati alla criminalità organizzata e offre nuove opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno. La rimodulazione delle risorse del Fondo Progettazione, insieme a una visione più strategica e sostenibile per il futuro, potrà contribuire significativamente al rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle regioni meridionali, promuovendo al contempo i valori della legalità e della sostenibilità ambientale.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!