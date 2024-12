Esercizio arbitrario delle ragioni: natura della pretesa dell’agente

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cosa deve consistere la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale sull’esercizio arbitrario delle ragioni

La Corte di Appello di Taranto confermava una pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale di Taranto che aveva condannato gli imputati alle pene di legge in quanto ritenuti tutti colpevoli del delitto di concorso in estorsione aggravata e, uno di essi, di furto.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore degli accusati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale posto che, a suo avviso, i fatti andavano riqualificati nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, si osservava che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall’agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023) posto che, ai fini della configurabilità del reato in questione, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris“, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016).



