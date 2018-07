Manca la traditio delle somme mutuate, titolo esecutivo invalido

Esecuzione forzata, titolo esecutivo carente dei requisiti

Qui la sentenza: Tribunale di Tivoli - ordinanza del 23-07-2018

Il titolo esecutivo, costituito da un atto notarile di consenso ad iscrizione di ipoteca, non è valido titolo se manca o è dubbia la traditio delle somme mutuate. Ciò si verifica ogni qualvolta l’atto faccia riferimento ad una erogazione futura e condizionata, anche se contraddetta dall’eventuale quietanza rilasciata nell’atto stesso dai debitori per l’importo mutuato. Né la traditio delle somme mutuate può essere dimostrata dall’eventuale erogazione del mutuo in favore del Notaio rogante, con una contabile.

