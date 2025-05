Divieto di tenere animali nell’immobile locato: è clausola vessatoria?

1. La vicenda: la clausola di non tenere animali



La vicenda è iniziata quando gli attori-locatori hanno cercato di far valere la violazione del contratto di locazione da parte della conduttrice, sottolineando in particolare la presenza di animali all'interno dell'immobile, nonostante il contratto vietasse espressamente tale possibilità. Del resto gli altri condomini, a causa della gestione poco igienica delle deiezioni canine, lasciate sul balcone e poi riversate negli spazi comuni, erano costretti a sopportare odori nauseabondi. Di fronte a questa situazione, gli attori hanno inviato una diffida alla conduttrice, intimandole di rispettare quanto stabilito nel contratto. Tuttavia, la richiesta è rimasta senza risposta, così come si è concluso senza esito il tentativo di mediazione, a causa della mancata partecipazione della conduttrice. I locatori erano convinti che l'inquilina avesse violato il suo obbligo di usare l'immobile con diligenza, così come previsto dall'articolo 1587 c.c., n. 1; di conseguenza gli attori hanno chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento contrattuale e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione; ordinare il rilascio immediato dell'immobile, libero da cose e persone; condannare la conduttrice al pagamento di € 350,00 per ogni mensilità rimanente fino alla scadenza naturale del contratto, a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale ha chiarito che un divieto assoluto di tenere animali domestici all'interno dell'abitazione è considerato vessatorio e nullo. Il giudice di primo grado ha rilevato che la conduttrice deteneva già un cane al momento in cui la locazione ha avuto inizio. Tuttavia lo stesso giudice ha evidenziato come la conduttrice non abbia adottato le regole di cautela necessarie ad evitare fastidi ed inconvenienti ai condomini dello stabile, consentendo agli animali domestici in suo possesso di defecare sul balcone, con inevitabile propagazione di cattivi odori soprattutto nel periodo estivo (tesi che è stata confermata dai testi di parte attrice). Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e condannato la stessa al rilascio dell'immobile condotto in locazione. La domanda di risarcimento danni è stata invece rigettata. La parte soccombente ha deciso di impugnare la sentenza rivolgendosi alla Corte d'Appello, contestando la decisione del Tribunale. Gli appellati, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado. Inoltre, hanno presentato un appello incidentale, con l'obiettivo di riformare la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto vessatorio il divieto assoluto di tenere animali domestici nell'appartamento locato.