Diritto all’oblio: provvedimento per deindicizzazione a Google

1. I fatti: richiesta deindicizzazione blog a Google per diritto all’oblio



Un reclamante adiva il Garante per la protezione dei dati personali al fine di ottenere un ordine rivolto a Google di provvedere alla deindicizzazione di due URL che venivano rinvenuti fra i risultati del motore di ricerca in associazione al proprio nominativo e a quello della società a lui riconducibile.

In particolare, il reclamante sosteneva che il primo di questi due URL riportasse un articolo pubblicato dal quotidiano on line La Repubblica diversi anni prima e che era stato riprodotto all’interno del blog raggiungibile all’URL in questione. Invece, il secondo URL riportava ad un altro blog in cui era stato integralmente riprodotto un altro articolo precedentemente pubblicato sempre sul medesimo quotidiano on line. Entrambi i due suddetti articoli erano però già stati deindicizzati da tempo dal quotidiano on line, a seguito di un’istanza di esercizio del diritto all’oblio che era stata formulata dal reclamante. Pertanto, detti due articoli erano ormai rinvenibili soltanto all’interno dei due blog cui rimandavano gli URL in questione.

A tal proposito, il reclamante sosteneva di aver provato a esercitare il proprio diritto all’oblio anche nei confronti dei titolari dei due blog, chiedendo la rimozione degli articoli che lo riguardavano, ma non aveva ottenuto alcun riscontro alle proprie richieste in quanto detti titolari erano irreperibili o morti.

A causa della permanente presenza dei due articoli, il reclamante, noto imprenditore nel settore del gas, sosteneva di subire un grave danno personale e alla propria attività professionale. Ciò in quanto nel primo articolo, relativo ad un conflitto sull’apertura dei termovalorizzatori avvenuto oltre dieci anni prima tra il ministro delle pari opportunità e il sottosegretario all’economia, che erano entrambi implicati in altri e diversi gravi casi giudiziari, veniva associato a detti soggetti senza che egli fosse stato in alcun modo coinvolto nel suddetto conflitto. Nel secondo articolo, invece, egli era collegato ad una vicenda scandalistica relativa a feste private (ove non era citato alcun procedimento penale o altre fattispecie di allarme sociale), rispetto alla quale sarebbe stato estraneo.

In ragione della “irreperibilità” dei titolari dei blog, il reclamante aveva chiesto a Google di provvedere alla rimozione, ma la piattaforma americano si era rifiutata di accogliere la predetta richiesta, ritenendo che vi fosse un interesse pubblico alla notizia in relazione alla vita professionale dell’interessato.

Il Garante formulava quindi a Google una richiesta di informazioni e di esprimere la propria posizione sulla istanza di deindicizzazione dell’interessato.

Tuttavia, Google sosteneva di non poter dare seguito alla richiesta, in quanto gli articoli in questione sembravano suggerire che, nell’ambito della sua attività professionale, l’interessato avesse tenuto condotte la cui gravità le rendeva di interesse pubblico e sulle quali Google non aveva elementi sufficienti per fare un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco. In particolare, secondo la piattaforma americana, il primo URL rimandava a dei contenuti relativi ai rapporti intercorrenti tra il reclamante e un politico coinvolto in diversi procedimenti penali per i suoi rapporti con la criminalità organizzata nonché con altri due politici condannati in via definitiva per concorso in associazione mafiosa. Invece, il secondo URL rimandava ad un articolo in cui si sosteneva che il reclamante avrebbe offerto al fratello di una ragazza all’epoca dei fatti minorenne un lavoro in cambio del silenzio della ragazza e della sua famiglia su quanto accaduto durante un soggiorno in cui avrebbe partecipato il reclamante con altri soggetti. Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy