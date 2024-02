Configurabilità della detenzione abusiva di arma comune da sparo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4263 del 31 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti riguardo alla detenzione abusiva di arma comune da sparo.



1. I fatti

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, annullava l’ordinanza del Gip che aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato in relazione al reato di detenzione e porto di armi (artr. 2, 4 e 7, l. 895/1967), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (c.d. aggravante mafiosa), confermandola, invece, in relazione ai reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), detenzione abusiva di armi (art. 697 cod. pen.) anch’essi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Avverso l’ordinanza, è stato presentato ricorso affidato a due motivi: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per difetto di gravità indiziaria e vizio di motivazione in quanto, secondo la difesa, l’ipotesi accusatoria è stata fondata su captazioni da cui si evince, tuttavia, che l’indagato giunse sul luogo degli eventi solo successivamente e che, in quel momento, suo zio gli intimò di andare a prendere un fucile nascosto, avvolto nel cellophane, nei pressi di una casa disabitata; erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione, adducendo che la configurabilità di tale aggravante è stata basata dai Giudici del merito sul fatto che l’indagato avesse “aderito volontariamente alla dinamica delittuosa, rafforzando il proposito dello zio allorquando manifestava compiacimento per il fatto che lo stesso avesse percosso la persona offesa, mostrando di mettersi a disposizione per l’esecuzione materiale dell’agguato mediante utilizzo delle armi“, senza, però, indicare i passaggi del dialogo da cui si desume tale compiacimento.

2. Detenzione abusiva di arma comune da sparo: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, analizza la questione e osserva che l’incolpazione provvisoria dell’indagato concerne i delitti di detenzione abusiva di armi (art. 697 cod. pen.), nonché di detenzione e porto di armi (artt. 2 e 4 l. n. 895/1967) e, specificamente, del fucile, ma l’ordinanza impugnata incorre in una contraddizione.

Nel primo passaggio, infatti, afferma che l’indagato era (semplicemente) “in grado di conoscere l’esatta collocazione del fucile“, locuzione che, ad avviso della Corte, è “interpretabile nel senso che, dietro indicazioni, sarebbe potuto (in futuro) venire a conoscenza del posto in cui il fucile era stato da altri riposto“.

Nel secondo passaggio, invece, riferisce che l’indagato “conosceva (con certezza) l’ubicazione dell’arma, circostanza suscettibile, a date condizioni, di integrare le ipotesi di reato provvisoriamente contestate“.

Ebbene, il discrimine risiede proprio in questa ambiguità/contraddittorietà lessicale dell’ordinanza che la Suprema Corte ritiene “tutt’altro che irrilevante”.

Infatti, ai fini della configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è “necessaria una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente“.